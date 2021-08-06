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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ağustos 2021 Cuma 08:26
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı I'nci Hukuk Müşavirliğine Sinan Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun getirilirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişliklerine Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen, Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaaslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.

Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü VI'ncı Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, XXI'inci Bölge Müdürlüğüne Hamdi Erşen atandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınırken, yerine Fatih Dumanlı getirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız; Sağlık Bakanlığı Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Kadir Kavak ve Sadık Kapan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek görevlendirildi. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞLİKLERİNE YAPILAN ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara atandı.

Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık; Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif Ertekin getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V'inci Bölge Müdürü Ecvet Doğan, VII'nci Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu ve X'uncu Bölge Müdürü Cevahir Dilaver görevden alındı. V'inci Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Cengiz, VI'ncı Bölge Müdürlüğüne Serhan Özkanlı, VII'nci Bölge Müdürlüğüne Ömer Alkış, IX'uncu Bölge Müdürlüğüne ise Gültekin Yürümez atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Atama KararlarıResmi Gazete
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