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Destici: Andımızın tekrar okullarımızda okutulmasını istiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Andımıza sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Onun tekrar okullarımızda okutulmasını arzu ediyoruz ve istiyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 13:53
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Destici: Andımızın tekrar okullarımızda okutulmasını istiyoruz

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini ancak, son verilere göre vaka sayılarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti. Dün 71 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatan Destici, "Kontrollü normalleşmeyi bazı vatandaşlarımız 'tam normalleşme' gibi anladılar. Bir bunalmışlık, sıkılmışlık var. Evde kapalı kalındı. Ama virüsle mücadelenin yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmekten ve aşı olmaktan geçiyor. Ama maalesef bazı vatandaşlarımızın aşı konusunda da hassas olmadıklarını görüyoruz. Hatta çok az da olsa aşı karşıtı adeta kampanya yürütenlerde var. Vatandaşlarımız asla bunlara itibar etmemeli ve sırası geldiğinde mutlaka aşısını olmalıdır" dedi.

'ATATÜRK'ÜN ONAYLADIĞI ANDIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Destici, BBP olarak her zaman devletin varlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarını kaydetti. Milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat kimliklerinden asla taviz vermediklerini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin dünya var oldukça, milletiyle birlikte var olmasını temin edecek, en önemli unsurlardan bir tanesinin kültürümüze, dilimize, dinimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize sahip çıkmak olduğunu hepimizin unutmaması lazım. Aklından çıkarmaması lazım. Onun içindir ki, çocuklarımıza, yeni nesillerimize hele ki küreselleşen dünyada dünyanın her tarafıyla iletişim kurabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir çağda özellikle bizim milli kimliğimizi çocuklarımıza aşılamaktan başka çaremiz yok. Onun için bu değerlerimizi çocuklarımıza biz unutturamayız. İşte biz andımız meselesine de bu pencereden bakıyoruz. Onun içindir ki, andımıza sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Hem de 1933'de Atatürk'ün okuttuğu şekliyle olan kısmına sahip çıkıyoruz. Onun tekrar okullarımızda okutulmasını arzu ediyoruz ve istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiAndımız
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