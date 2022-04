Destici: Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli" dedi.



Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Türkiye insani yardım ve barışın sağlanması konusunda tarihi bir rol üstlenmekte. Yaşanan ölümlerin son bulmasını barışın bir an önce tesis edilmesi hepimizin arzusudur. Avrupa, Ukrayna’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa savaşın karanlık yüzü ile yüzleşiyor. Avrupa, tüm dünya ile birlikte Rus güçlerinin çekilmesi ile Buça’da ortaya çıkan manzaranın şokunu yaşıyor. Uluslararası ajanslar, Buça’da onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildikleri görüntüleri paylaştı. Buça’da bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlı 5 kişinin cesedine ulaşıldığı paylaşıldı. Her ne kadar Rusya iddiaları yalanlıyorsa da gerçeklerin çok uzun zaman geçmeden ortaya çıkacağına inanıyoruz. Sivillerin öldürülmesinin savaş değil, cinayet olduğunu, insanlık suçu olduğunu dile getiriyoruz" dedi.



'AKARYAKITTAN ÖTV VE KDV KALDIRILMALI'



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Akaryakıt fiyatları elbette dünyada petrol fiyatlarının artması ile dengeli bir şey lakin, bunun neredeyse dörtte birinden fazlası ÖTV ve KDV, bunların kaldırılması ile vatandaşlar rahatlatılmalı. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanımız da bazı ürünler ile ilgili vergi oranlarında düşüşleri açıkladı. Akaryakıt zammı, sadece araçlarda kullandığımız ile sınırlı kalmıyor, her şeyi etkilediği için bu domatesin de servis araçlarının fiyatını etkiliyor. Bütün ürünlerde fiyat artışına neden oluyor. Bunun için akaryakıtın üstüne konan ÖTV ve KDV’nin mümkünse toptan kaldırılmasını, mülkün değilse de çiftçimizin, nakliyecilerimizin kullandığı yakıttan kaldırılmasını teklif ediyor, bunun böyle olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda akaryakıt fiyatlarının enflasyonu yükseltmeye büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bayramdan sonra mayıs ayı ile birlikte enflasyonun iniş trendine evrileceğini görmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.



'ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ'



Destici, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli. Diyelim ki yüzde 50 zam yapıldı, bugün enflasyon yüzde 60’ın üzerinde açıklandı, temmuz ayına gelindiğinde bu halen yüzde 60 ise oradaki 10 puanlık fark asgari ücrete verilmeli. Vatandaşımızı ezdirmememiz lazım" diye konuştu.



Destici, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile ilgili soru üzerine, "Bizim adayımız belli, bizim dışımızdakiler kimi aday yapar, kimi destekler bu onların bileceği iştir. Bizim tavrımız net. Millet İttifakı cephesi ortak bir aday seçmekte bence çok zorlanacaklar. Büyük olasılıkla bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar, farklı adaylar ile seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta ‘ben cumhurbaşkanı adayı değilim’ diyenlerin bile zamanı geldiğinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadesini kullandı.