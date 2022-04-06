Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.328,93
ALTIN
909,92
DOLAR
14,74
STERLİN
19,29
EURO
16,09
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Destici: Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:13
Destici: Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Türkiye insani yardım ve barışın sağlanması konusunda tarihi bir rol üstlenmekte. Yaşanan ölümlerin son bulmasını barışın bir an önce tesis edilmesi hepimizin arzusudur. Avrupa, Ukrayna’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa savaşın karanlık yüzü ile yüzleşiyor. Avrupa, tüm dünya ile birlikte Rus güçlerinin çekilmesi ile Buça’da ortaya çıkan manzaranın şokunu yaşıyor. Uluslararası ajanslar, Buça’da onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildikleri görüntüleri paylaştı. Buça’da bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlı 5 kişinin cesedine ulaşıldığı paylaşıldı. Her ne kadar Rusya iddiaları yalanlıyorsa da gerçeklerin çok uzun zaman geçmeden ortaya çıkacağına inanıyoruz. Sivillerin öldürülmesinin savaş değil, cinayet olduğunu, insanlık suçu olduğunu dile getiriyoruz" dedi.

'AKARYAKITTAN ÖTV VE KDV KALDIRILMALI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Akaryakıt fiyatları elbette dünyada petrol fiyatlarının artması ile dengeli bir şey lakin, bunun neredeyse dörtte birinden fazlası ÖTV ve KDV, bunların kaldırılması ile vatandaşlar rahatlatılmalı. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanımız da bazı ürünler ile ilgili vergi oranlarında düşüşleri açıkladı. Akaryakıt zammı, sadece araçlarda kullandığımız ile sınırlı kalmıyor, her şeyi etkilediği için bu domatesin de servis araçlarının fiyatını etkiliyor. Bütün ürünlerde fiyat artışına neden oluyor. Bunun için akaryakıtın üstüne konan ÖTV ve KDV’nin mümkünse toptan kaldırılmasını, mülkün değilse de çiftçimizin, nakliyecilerimizin kullandığı yakıttan kaldırılmasını teklif ediyor, bunun böyle olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda akaryakıt fiyatlarının enflasyonu yükseltmeye büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bayramdan sonra mayıs ayı ile birlikte enflasyonun iniş trendine evrileceğini görmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ'

Destici, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli. Diyelim ki yüzde 50 zam yapıldı, bugün enflasyon yüzde 60’ın üzerinde açıklandı, temmuz ayına gelindiğinde bu halen yüzde 60 ise oradaki 10 puanlık fark asgari ücrete verilmeli. Vatandaşımızı ezdirmememiz lazım" diye konuştu.

Destici, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile ilgili soru üzerine, "Bizim adayımız belli, bizim dışımızdakiler kimi aday yapar, kimi destekler bu onların bileceği iştir. Bizim tavrımız net. Millet İttifakı cephesi ortak bir aday seçmekte bence çok zorlanacaklar. Büyük olasılıkla bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar, farklı adaylar ile seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta ‘ben cumhurbaşkanı adayı değilim’ diyenlerin bile zamanı geldiğinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'li Özkan: HDP'li Güzel için gereğini yapacağız
AK Parti'li Özkan: HDP'li Güzel için gereğini yapacağız
Erdem: Kırım en hassas noktamız
Erdem: Kırım en hassas noktamız
İYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı
İYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans