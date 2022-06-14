Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.514,24
ALTIN
1.011,84
DOLAR
17,28
STERLİN
20,95
EURO
18,12
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik...
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak

Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2022 Salı 15:12
Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sözde milletvekili Salihe Aydeniz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem girişimine engel olan güvenlik mensuplarına fiili saldırıda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıkları kaldırılmalı, hak ettikleri cezaları alarak milletvekillikleri sonlandırılmalıdır" dedi.

BBP Lideri Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Bu terör propagandasının içinde, milletvekili sıfatı taşıyanların bulunabilmesini, tüm diğer suçların yanında ağır bir hukuk problemi olarak görüyoruz. Milletvekilliği görevi ve sıfatı terör propagandasının aracı yapılmamalıdır. Yine milletvekili sıfatı taşıyan birinin, görevi başındaki polis memuruna fiili saldırıda bulunması ise hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

'GAZİ MECLİSİMİZ TERÖR DESTEKÇİLERİNDEN TEMİZLENMELİ'

TBMM'nin terör örgütü mensuplarından kurtulması gerektiğini söyleyen Destici, "Sözde Milletvekili Salihe Aydeniz'in ve yine Gezi Olayları'nın yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem girişimine engel olan güvenlik mensuplarına fiili saldırıda bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıkları kaldırılmalı, hak ettikleri cezaları alarak milletvekillikleri sonlandırılmalıdır. Gazi Meclisimiz terör destekçilerinden temizlenmelidir" diye konuştu.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara değinen Destici, milletin hiçbir ferdinin, etnik köken ve mezhep farklılıkları üzerinden ayrıştırılamayacağını, farklı muameleye maruz bırakılamayacağını belirterek, "Bu tip davranışları, ahlaki değerlere aykırılığın yanında, 'anayasa suçu' olarak görüyoruz. Bu davranışlarda bulunanlar, bilerek ya da bilmeyerek bölücülük yapıyorlar. Yasal şartları taşıyan, devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyet taşıyan herkes, her makama aday olabilir, her makamda görev yapabilir. Bu sebeple, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, etnik kökeni ve mezhebi üzerinden devletin seçimle gelinen görevlerine aday olması yönündeki itirazları kınıyor; bu tip davranışların bölücülüğe, ayrımcılığa zemin hazırladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DokunulmazlıkMustafa DesticiBBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar
Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar
Bahçeli: Polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz
Bahçeli: Polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans