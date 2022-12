Erdoğan: Büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı 3’üncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na da hazırlıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil, 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin, mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum. Yaptığımız yatırımlarla Ağrı Dağı’nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz" diye konuştu.



ULAŞIM HATLARININ TESİS EDİLMEDİĞİ BİR YERDE ÜRETİM DE YATIRIM DA OLMAZ’



Ulaşım yatırımlarını, kalkınmanın temel altyapısı olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla; ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz üretim de olmaz istihdam da olmaz. Biz ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkartarak, demiryollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. ‘Batıda ne varsa, doğuda da o olacak’ dedik. Hamdolsun, artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor. 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması bu gerçeğe işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



'TARİHİ İPEK YOLUNU YENİDEN İHYA ETMEKTE KARARLIYIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğunu gördüklerini belirterek, "Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp, kalkınmasını engelleyerek refahının da önünü geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek, tarihi İpek Yolu’nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar Ağrı’yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Belediye Başkanımız Savcı Sayan kardeşimizin gayretlerini de yakından takip ediyor, her safhada destekliyoruz. Ağrı’nın da 2023’te tercihini doğrudan yana kullanarak ‘Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.



'AĞRI BÜYÜK POTANSİYELİN TAM MERKEZİNDE'



Erdoğan, bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına inandığı Ağrı-Patnos Yolu’nun şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Malazgirt’ten bu yana Anadolu’daki varlığımızın her günü; bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, saldırılarla, mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Hamdolsun bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Serhat şehrimiz Ağrı daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken bugün istikbalimize umutla bakmamızı sağlayan gelişmelerin adresi haline gelmiştir. Çünkü Ağrı ülkemizden Kafkaslara, Orta Asya’ya, Güney Asya’ya, Çin’e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor" dedi.



'2023 HEDEFLERİNE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ'



Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcıları Ağrı’ya yatırım yapmaya davet ederek, "Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun artık bu dönem geride kalmıştır. Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı 3’üncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, ülkemizi ‘Türkiye Yüzyılı’na da hazırlıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları Ağrı’dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımızı hep ‘gelin birlikte kazanalım’ diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak, ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz; gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın" diye konuştu.