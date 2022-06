Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz" dedi.



İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hamdolsun hemen her ay rekorlarla büyüttüğümüz ihracatımızı geçtiğimiz yıl 225 milyar doların üzerine çıkarmıştık. Şimdi de Mayıs 2022 itibariyle on iki aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Böylece ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1.05 seviyesine ulaştırdık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. Bugün Türkiye 217 ayrı ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. ihracatımızın sadece miktar olarak değil birim değer itibariyle yükselmesi ayrıca önemlidir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hedefimiz. Adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.





"KİMSENİN ŞAHSIYLA, TARZIYLA BİR DERDİMİZ YOK"



Kimsenin şahsıyla derdinin olmadığını söyleyen Erdoğan "Bizim kimsenin şahsıyla, meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını arttırmaktır. Aksini iddia eden ya kırk yıllık siyaset ve yirmi yılı bulan devlet yönetim tarzımızla bizi tanımıyorlar ya da farklı niyetlere sahipler. Cumhurbaşkanlığı'yla bakanlıklarımızla, kurumlarımızla hep birlikte üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız. Herkesin destekçisiyiz. Nitekim biz son yirmi yılda ülkemizin ihracatını altı kat ihracatçı sayımızı dört kat arttırmış bir hükümetiz. Böylece ayda ortalama 3 milyar doları bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık. Vatan topraklarına gözünü dikenleri eze eze ülkemizi güçlendirdik. Cudi'de ezdik. Gabar'da ezdik. Tendürek'te ezdik, Bestler Deresi'nde ezdik. İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam edeceğiz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indirdik. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımızın ötesinde ne işimiz var diyenlere de en güzel cevabı evet sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da girmeye gitmeye varız dedik" diye konuştu.





"PENÇE KİLİT HAREKATIYLA TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ"



Teröristlerin inlerini başlarına geçirdiklerini belirten Erdoğan "Şu an Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'yla da teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. Bu kutlu mücadelede toprağa düşen kahramanlara şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Dört vatan ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde, bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozuktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin. Hangi çirkefliği yaparsa yapsın, Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.





"HER ALANDA DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR TÜRKİYE VAR"



Türkiye'nin her alanda dünya ile bütünleştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyadaki her türlü siyasi, ekonomik, askeri, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanıp kendi krizlerini kendi üretip herhangi bir karşılık almadan bedel ödeyen Türkiye'si de değildir. O artık gerilerde kaldı. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş eşit ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış bir Türkiye var. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bir süredir yaşadığımız dalgalanmalara da bu anlayışla bakıyoruz. Bugün ülkemizde küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş kendi küçük hesapları uğruna fiyat artışlarını körükleyenlerin sebep olduğu belirsizlik dövizdeki istikrarsızlık gibi faktörlerin yol açtığı denge gibi sorunlar vardır. Biz buna bardağın boş tarafı diyelim. Peki bardağın dolu tarafında ne var? Son yirmi yılda, üç buçuk trilyon dolarlık yatırım yapan, eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, konuttan sosyal desteklere her alanda güçlü altyapıya sahip bir ülke var. Yıllık iki yüz kırk üç milyar doları yakalayan ihracatçılarımızın başarıları var. Bereketli bir sezona hazırlanan turizmcilerimiz var. Yağışlı geçen bir mevsimin ardından iyi bir hasat dönemi bekleyen üreticilerimiz var. Geçen yılın ocak ayına göre 31.5 milyondan 34.2 milyona çıkan iş gücümüze karşılık 27.5 milyondan 30.4 milyona yükselen istihdamımız var" dedi.





"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN İLK ON EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"



Erdoğan "Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Yine son yirmi yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde iki yüze yakın dolar cinsinden ise yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanlarımızın gelir seviyelerini de bugünküne göre iki katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine aşına, refahına göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk on ekonomisinden biri yaparak üretimimizi tasarıma yüksek teknolojiye yüksek katma değere kaydırarak vereceğiz" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından 2021 Türkiye ihracat şampiyonlarına ödülleri verildi.