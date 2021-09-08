Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görselde ise Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında bulunduğu ve 31 bin 436 megavat kurulu güce sahip olduğu belirtilirken, 735 hidroelektrik santralinin, elektrik üretiminde yüzde 20,1’lik payı olduğu da kaydedildi.