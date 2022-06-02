ERDOĞAN: 'UZAY YARIŞINDA EN ÖN SAFLARDA YER ALACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '53'üncü TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Külliye' dediklerinde birilerinin rahatsız olduğunu belirterek, "Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim 'Gezmende fayda var' ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz" dedi.

'BİRİLERİNİN ARMSTRONG'U VARSA BİZİM DE AYŞE'MİZ, AHMET'İMİZ VAR'

Erdoğan, İstanbul'daki Rami Kışlası'nı da kütüphaneye çevireceklerini belirterek, "İnşallah orası da bu yıl sonu veya önümüzdeki yılbaşı bitecek. Orada da yine öğrencilerimiz 24 saat rahatlıkla derslerini çalışacaklar, kendilerine bu devlet ikramlarını yapacak. Sergi salonumuz kendi alanında ülkemizin en iyi etkinlik alanı. Bu eserlerden kim rahatsız olabilir ki? Tepki gösterenler aslında kendi ülkelerinin medeniyet mirasının zenginleşmesinden rahatsız oluyorlar. Biz ne yapıyorsak milletimiz için, özellikle de gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün ödül töreninde bir arada olduğumuz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bu çabanın ürünlerinden bir tanesi. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe’miz, Ahmet’imiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmaktır, yaptık. Evlatlarımıza; kendilerine, ailelerine, milletine, devletine en ideal hizmetleri verebilmesi için ne gerekiyorsa onu sağlamanın peşindeyiz" diye konuştu.

'ŞİMDİ HUKUKTAN DEM VURANLAR GEÇMİŞTE HAKSIZLIĞA TARAF TUTTU'

Geçmişte gençlere haksızlık yapıldığını belirten Erdoğan, "Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, mili iradeye yapılmadı; darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerimizin geleceği karartıldı. Genç kızlarımızın eğitim hakkı başörtüsü bahanesi ile engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere. Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Sizler de internet kaynaklarını inceleyerek geçmişte gençlerimize hangi haksızlıkların yapıldığını tek tek görebilirsiniz. Hukuktan dem vuranlar geçmişte uygulanan haksızlığa, baskılara, ayrımcılığa ses çıkarmamış hatta bizzat taraf tutmuştur. Bu ülkenin başbakanının düzmece mahkeme kararı ile idamına alkış tutanların ‘hukukun’ lafını bile etmeye hakları yoktur. Şimdi özgürlük narası atanlar geçmişte insanımızın en temel haklarının bile ellerinden alınmasına ses çıkarmamış, hatta teşvik etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

'100 MİLYON YARDIMCI KAYNAĞI ÖĞRENCİLERİMİZE TESLİM EDİYORUZ'

Şimdi çocukların aynı sıkıntıları çekmemesi için 20 yıldır eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda çağ atlatacak eserler ve hizmetler sunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye’de 76 üniversitemiz vardı, şimdi 207 üniversitemiz var. Göreve geldiğimizde parmak sayısı kadar ilimizde üniversite varken şimdi 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. İşin bir diğer yanı da hamdolsun ilim noktasında şu anda çok daha farklı, başarı oranı yüksek neticeler alıyoruz. Üniversite giriş imtihanlarında Iğdır’dan, Hakkari’den, Kars’tan birinciler çıkıyorsa, bu atılan adımların neticesidir. Araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere kadar gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Teknofest Azerbaycan’daydık. İnşallah bu yıl Teknofest’i Samsun’a gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına yaydığımız Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz var. Geleceğin teknolojilerine şimdiden hazırlanmanız için eğitim imkanı sağlanıyor. Gençlerimiz yarışmalara hazırlanıyor. Atölyelerin sayısı şu anda Türkiye genelinde 66’ya yükselmiş durumda. Artık yazılım tüm sektörlerin odağında yer almaya başladı. Yeni nesil yazılım okulları ile bu alana yönelen gençlerimize sağladığımız imkanla adeta yazılımcı ordusu kuruyoruz" dedi.

'UZAY YARIŞINDA EN ÖN SAFLARDA YER ALACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan. Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz bizleri gururlandırıyor. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması 12 ana alanda ve 43 tematik konuda gerçekleştirildi. Yarışmaya 3 bin 453 farklı okuldan 25 bin 95 proje başvurusu yapıldı. Bu yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olan öğrencilerimize para ödülü veriyoruz. Dereceye giren öğrencilerimiz üniversite sınavlarında da avantaja sahip oluyor. Ayrıca bu gençlerimiz, ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek. 2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Biri çıkmış 'Her şey bitti, sıra uzaya mı geldi?' diyor. Bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Çünkü bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız, SİHA'mız, AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Böyle bir konumdayız. Mühimmatları itibariyle de artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz. Şimdi 'Uzay mı kaldı' diyenlere; bunlar ne haberleşmeden ne uzaydan anlarlar. Bunların böyle bir derdi de yok. Olsaydı zaten bugüne kadar bir şeyler yaparlardı. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini inşallah ortaya koyuyoruz. Sevgili gençler; biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız. Belki de şimdi bu salonda, o göndereceğimiz evladımız. Belki de inşallah uzay dönüşünde onu karşılamaya gideceğiz. Bu yarışı da öyle köhnemiş müptezel ilkel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla kazanacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.