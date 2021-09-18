Erdoğan: Üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız

Levent'te bir otelde düzenlenen törende Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TİM Başkanı İsmail Gülle de yer aldı.

"211 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, gençlerin donanımlarını güçlendirmede ve cesaretlerinin artırmada ihracatçıların payının büyük olduğunu belirterek, "İhracatçı sayımızı 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Erdoğan, "Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermedik vermeyeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmamıza, 2053 ve 2071 pusulamızı değiştirmemize uğraşanlara izin vermedik vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle kimse bizi hedeflerimizden alı koymaz. Geçtiğimiz yıl salgın şartlarına rağmen çok iyi hedefler yakaladık. Cumhuriyet tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak 200 milyar dolar eşiğini aştık, 211 milyar dolarla rekor kırdı" dedi.

"FON SAYESİNDE İHRACATÇILARIN FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU ORTADAN KALKACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzak mesafelere yapılacak ihracat için eylem planının önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirterek, "Kuracağımız ihracat fonuyla sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Bu fon sayesinde ihracatçıların finansmana erişim sorunu ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, bir müjde paylaşmak istediğine dikkat çekerek, "İstanbul'u ülkemizin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımdır. TİM bünyesinde yer alacak fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağı" şeklinde konuştu.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü ABD'de BM genel kurulunda ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu konuda ihtiyacımız olan kararlılığı sağlamıştır. İhracatçılarımız bu yeni dönemde de evvel Allah öncüleri olacaktır" diye konuştu.