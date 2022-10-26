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Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:06
Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

Şanlıurfa'dan seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim'de AK Parti üyeliği ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın parti rozeti, TBMM grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı da Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesini görüştü. İstifa talebi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi. 'Başkanlık tezkeresi' olarak sunulan istifa talebinin, gündeme alınması bekleniyor. Daha sonra istifa talebi, Genel Kurul'da doğrudan oylamaya sunulacak. İstifa, Genel Kurul'da kabul edilirse; Fakıbaba'nın milletvekilliği düşecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fakıbabanın Istifa DilekçesiMeclis Genel Kurulu
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