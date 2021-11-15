Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,706.32
ALTIN
599.05
DOLAR
10.00
STERLİN
13.43
EURO
11.46
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...

Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:33
0 Okunma
Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

KÜTAHYA - Kütahya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifak içinde yer almak istemediklerini belirterek, “Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya’daki programının ikinci gününde, Saman Pazarı ve Ulu Camii çevresi esnafıyla buluştu. Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde" dedi.

Asgari ücretin Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Erbakan, "Projelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız, 81 ilimize 634 projemiz var. Bunları gerçekleştirip milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asgari ücretin durumu maalesef malum. Şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabi Türkiye’ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanIttifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: İran’la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: İran’la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gidecek
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gidecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans