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HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Gergerlioğlu, tedaviye alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:54
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HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

TBMM Genel Kurulunda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Anayasanın 84/2'nci maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre çerisinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de 2 Nisan 2021 günü ikametinde yakalanmıştır. Hükümlünün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevk işlemleri devam etmektedir."

HASTANEYE KALDIRILDI

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Gergerlioğlu, tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPÖmer Faruk GergerlioğluTutuklamaMilletvekili
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