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İletişim Başkanı Altun'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ocak 2022 Pazar 20:25
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

ANKARA

İletişim Başkanı Altun, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Altun, tüm dünyada güçlü bir demokrasi için hayati bir fonksiyon icra eden basının, bireylerin gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık ettiğini ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağladığını belirterek, "Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazeteciler de bu yönüyle önemli bir görev üstlenmektedir. Medya mensupları, ülkemizde de bireylerin ve toplumun Anayasa ile güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir ayağını teşkil etmektedir. Topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen gösteren ve sadece hakikatin peşinde koşan gazeteciler, mesleğin saygınlığını da korumakta ve yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

'İFADE HÜRRİYETİNİN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda demokrasiden teknolojik altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden basın dünyasının da istifade ediyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bu medya ortamında, basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu çerçeve, elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör propagandası, toplumsal ifsat ve nefret girişimleri ile kişilik haklarının ihlalini kapsamamaktadır. Yalanı ve dezenformasyonu gerçeğin ve doğrunun yerine koyma çabalarının yoğunlaştığı bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyoruz. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bölgesel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu tehditler ve krizler ile mücadele etme, hakikatleri ülke ve dünya kamuoyuna gösterme noktasında gazetecilere de çok kritik görevler düşüyor." 

'BASIN MENSUPLARININ DESTEKÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Diğer taraftan dijitalleşmenin gazete, televizyon ve radyonun yanı sıra internet ve sosyal medya tarafında da habercilik için yeni imkanlar sunduğunu vurgulayan Altun, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu imkan ve yenilikleri mesleki birikim ve yetkinlikle birleştiren basın mensuplarımızın ortaya koydukları başarılı çalışmalarla iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Her hal ve şartta olduğu gibi, yaşadığımız küresel salgın döneminde de gece gündüz büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıAhmet Altunçalışan Gazeteciler Günü
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