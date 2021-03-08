İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisini çeken paylaşımı ile ilgili konuştu

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine katıldı.



İmamoğlu tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan dikme etkinliğine katılamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına da ağaç diken İmamoğlu, telefonda görüştüklerini ifade etti. İmamoğlu, "Tabii, dün kendimize sertifikasını iletti. Özellikle sanırım dün eşimi de aradı telefonla. Teşekkürlerini iletti. Bugün biz tabii eşimle hem bu anın güzelliğini yaşıyoruz. Hem de biraz kolay bir zaman değil eşim ve bizim açımızdan da. Bugün özellikle tüm anneler için de ağaçları dikiyoruz. Başta sevgili annelerimiz olmak üzere. Meral hanım adına da dikilen bu ağacın bu memleket için, hayatını feda etmiş bütün şehitlerimiz ve güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz. Bu mesajını da iletelim. Umut ediyorum, buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım. Çabamız o. Ben Dilek'in bu girişimini yürekten alkışlıyorum. Çok da onur duydum. Burada her isim var şimdi de Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını hep beraber dikeceğiz" dedi.





"MESAJIMIZ TÜMÜYLE İYİ DUYGULAR İLE YAZILMIŞTIR"



Sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı birlikte etiketleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına gelen tepkilerle ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Biz herkesi davet ettik, memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın" diye konuştu.





"KİMSEYİ AYIRMIYORUZ, ŞİMDİ DE SAYIN EMİNE ERDOĞAN İÇİN AĞAÇ DİKECEĞİZ"



Bir gazetecinin, "HDP Eş Genel Başkanı da burada, siyaseten bir ittifak olarak algılanabilir, böyle yorumlara neden olabilir mi?" sorusuna ise İmamoğlu, "Ne güzel, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hiç öyle bir şey yok. Biz İstanbul ittifakı dedik. Türkiye ittifakı, memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık, kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlarımız adına ağacımızı diktik. Şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi, ablamız için ağaç diktik. Ayırmıyoruz



Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bakın bu fikir, kadın fikri. Ben de bu fikir önünde saygıyla eğiliyorum. Onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar. Şimdi müsaade ederseniz eşim ile birlikte kol kola, Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını dikmeye gidiyoruzö şeklinde yanıt verdi.





"ELEŞTİRİ YAPANLARA BU MANZARAYI HER ZAMAN HATIRLATACAĞIZ"



Törene katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise eleştiriler ile ilgili olarak, şunları söyledi:



"Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde, Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler çok yersiz gerçekten, eleştiri yapanlara da bu manzarayı her zaman hatırlatacağız"