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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara Ulus'taki 1'inci Meclis'i ziyaret ederek, "97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir'' dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:11
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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir

ANKARA - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından beraberinde partisinin Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte 1'inci Meclis'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ne olduğunu ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi. Bedel ödemişlerdi. Arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilk anayasada yazıldığı şekliyle 'Hakimiyet bilâ kaydu şart milletindir' ifadesi aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak zorunda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer bu ülkede 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi 'hakimiyet bilâ kaydu şart' milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz; ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim; Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içinde, bütün zorlukları aşmıştır ve biz de aşacağız. Ve Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride Cumhuriyet'i kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz, rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdi. O değerlere sahip çıkmak bizim görevimiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu29 Ekim Cumhuriyet BAyramı
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