KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netimine talibiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Sivas'ta dÃ¼zenlenen CHP Belediye BaÅŸkanlarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±ldÄ±. Ã–zel bir restorandaki programa CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, CHP milletvekilleri ve 240 CHP'li belediye baÅŸkanÄ± katÄ±ldÄ±. Burada belediye baÅŸkanlarÄ±na hitap eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Anadolu'nun gÃ¶beÄŸinde tarihinin acÄ±larÄ±na, sevinÃ§lerine bir anlamda ortak olan bir kentte olduklarÄ±nÄ± belirterek, "8 bin yÄ±llÄ±k bir tarihi var Sivas'Ä±n. Ä°nternete girip acaba Sivas'Ä±n tarihi nedir?â€™ diye yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bir ansiklopedi kadar bilgiye ulaÅŸabiliyorsunuz. Yine Sivas Milli KurtuluÅŸ SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n Ã¶nemli merkezlerinden birisiydi. Gazi Mustafa Kemal 27 Haziran 1919'da Sivas'a geldiÄŸinde Nutuk'ta Sivas'a geliÅŸini ÅŸÃ¶yle anlatÄ±r, 'Sivas ÅŸehrine girerken caddenin iki tarafÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kalabalÄ±kla dolmuÅŸ. Askeri birlikler tÃ¶ren dÃ¼zenini almÄ±ÅŸ bulunuyordu. Otomobilden indik. YÃ¼rÃ¼yerek askeri ve halkÄ± selamladÄ±m. Bu manzara Sivas'Ä±n saygÄ± deÄŸer halkÄ±nÄ±n ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar baÄŸlÄ± ve sevgiyle dolu olduÄŸunu gÃ¶steren canlÄ± bir talepti' diyor. Sivas Kongresi, bizim milli kurtuluÅŸ hareketinin temel felsefesinin belirlendiÄŸi bir kenttir aynÄ± zamanda. 'Milli sÄ±nÄ±rlar iÃ§inde vatan bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r parÃ§alanamaz' felsefesi kayda geÃ§irilir. 'Her tÃ¼rlÃ¼ yabancÄ± iÅŸgal ve mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir' ilkesi kayda alÄ±nÄ±r. KuvayÄ±milliye'yi tek kuvvet olarak tanÄ±mak ve milli iradeyi hakim kÄ±lmak temel esastÄ±r' diye kayda alÄ±nÄ±r. Manda ve himaye kabul edilemez. Sivas Kongresi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi olduÄŸunu da Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk yaptÄ±ÄŸÄ± birden fazla konuÅŸmada da bunu ifade etmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

'Ä°NSAN DOÄžDUÄžU, YAÅžADIÄžI KENTTE MUTLU OLMAK Ä°STER'

TÃ¼rkiye nasÄ±l sorunlar yaÅŸÄ±yorsa o sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bin kat fazlasÄ±nÄ± Sivas ve SivaslÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AcÄ±dÄ±r ama gerÃ§ektir. Sivas'ta oyumuzun dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu biliyorum. Bir milletvekili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da biliyorum. Ä°ki belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z vardÄ±, Ä°mranlÄ± belediye baÅŸkanÄ±mÄ±za Allah rahmet eylesin, elim bir trafik kazasÄ±nda kaybettik. Bir belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z var. SivaslÄ± kardeÅŸlerimin dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini isterim, bugÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸunuz olumsuz koÅŸullar sizin kaderiniz mi acaba? Oy verdiniz. Destek verdiniz. O zaman ÅŸu soruya her SivaslÄ± kardeÅŸimizin cevap vermesini lazÄ±m. Ey iktidar, sana oy verdik. Ã‡ok sayÄ±da milletvekili verdik. Bu SivaslÄ± neden Sivas'ta kalmak istemiyor. Neden bÃ¼yÃ¼k kentlerin varoÅŸlarÄ±na gidip tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor? En Ã§ok kÃ¶ye sahip olan tek ilÂ Sivas. Ama bu Sivas ne hikmetse bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir belediye olamÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ nÃ¼fusunu tutamÄ±yor. O zaman buradan bÃ¼tÃ¼n SivaslÄ±lara seslenmek benim boynumun borcudur. Sevgili SivaslÄ±lar, oy verdiniz, eyvallah baÅŸÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼ne. Niye oy verdiniz diye eleÅŸtirmiyorum. Ama sandÄ±ÄŸa giderken dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, evlatlarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rkiye'yi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, kÃ¶ylerinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bir insan doÄŸduÄŸu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentte mutlu olmak ister. DoÄŸduÄŸu kentte mutlu olamayÄ±p daÂ iÅŸ bulamayÄ±p da doÄŸduÄŸu kentin varoÅŸlarÄ±na kent eÄŸer sizi itiyorsa bir sorun var demektir. Bir derdimiz var demektir. Ben bu sitemimi dile getirmek zorundayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§Ã¶zÃ¼lemez bir sorun deÄŸildir. Israrla sÃ¶ylÃ¼yorum; Anadolu'nun iÃ§i boÅŸalÄ±yor diye. Fabrikalar kapanÄ±yor diye, Ã§iftÃ§i Ã¼retemez halde, kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ topraÄŸÄ±na, arazisine, hayvanÄ±na kÃ¼stÃ¼rdÃ¼ler. Kendisi aÃ§, beslediÄŸi hayvan da aÃ§. BÃ¶yle bir ortam varken her birimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. SÄ±radan vatandaÅŸÄ±n da dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m, belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n da dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m, muhtarÄ±n da dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m, kanaat Ã¶nderlerinin deÂ ticaret odasÄ±, esnaf odasÄ± baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m, esnaf kardeÅŸlerimizin de dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m."

'SÄ°YASET ZENGÄ°NLEÅžME ARACI DEÄžÄ°LDÄ°R'

TÃ¼rkiye'ye huzurun gelebilmesi iÃ§in yeni bir anlayÄ±ÅŸÄ±n egemen olmasÄ± gerektiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Siyaset zenginleÅŸme aracÄ± deÄŸildir. HalkÄ±n oylarÄ±yla milletvekili olan, bakan olan, baÅŸbakan veya cumhurbaÅŸkanÄ± olan kim olursa olsun halkÄ±n oylarÄ±yla bir makama gelmiÅŸse halka hizmet iÃ§in gelir. ZenginleÅŸmek iÃ§in oraya gelmez. Bu anlayÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸtirmek zorundayÄ±z. Bir yÃ¼zyÄ±lÄ± devirdik, ikinci yÃ¼zyÄ±la giriyoruz. Bir yÃ¼zyÄ±lÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± miras nedir? KomÅŸularÄ±mÄ±za bakalÄ±m. Hepsiyle kavgalÄ±yÄ±z. Yeni bir anlayÄ±ÅŸ, yeni bir ufuk, ahlakÄ± temelde yÃ¼kselen bir anlayÄ±ÅŸÄ± kastediyorum ben. Erdemden, irfandan, bilgiden, birikimden bahsediyorum. Ãœniversiteleri bilgi Ã¼retmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼me ÅŸansÄ± yoktur. Teknolojinin geliÅŸmediÄŸi bir Ã¼lkede siz dÃ¼nyayla rekabet edemezsiniz. Ve dolayÄ±sÄ±yla her birimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. EÄŸer bir siyasetÃ§i sÃ¶z veriyorsa, verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ yerineÂ getirmesi lazÄ±m. Ä°ÅŸin kuralÄ± budur. Yerine getirmiyorsa, halkÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman hangi gerekÃ§eyle yerine getirmediÄŸini oturup anlatmasÄ± lazÄ±m. 'YapamadÄ±m' demesi lazÄ±mâ€™" dedi.

'SÄ°VAS DEMÄ°R Ã‡ELÄ°K FABRÄ°KASI'NI KAMUYA ALACAÄžIZ'

Sivas Demir Ã‡elik FabrikasÄ±'nda yaÅŸanan sorunlarÄ± da bildiklerini ve yakÄ±ndan takip ettiklerini belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sÃ¶zlerineÂ ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Verdiler, sattÄ±lar, ettiler. Binlerce insan buradan geÃ§iniyordu. Hala Ã¶lÃ¼ gibi yatÄ±yor orada. Allah aÅŸkÄ±na ya bir kentte bir fabrika Ã§alÄ±ÅŸmaz mÄ±? Bir kentte fabrika Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca o kente hayat gelmez mi? Herkesin ailesiyle beraber, Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin aileleriyle beraber huzurlu bir hayat sÃ¼rmesi gerekmez mi? Fabrika Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. SivaslÄ± kardeÅŸlerime sÃ¶z veriyorum. Allah nasip ederse Millet Ä°ttifakÄ± olarak iktidar olacaÄŸÄ±z. GÃ¶receksiniz. O fabrikayÄ± alacaÄŸÄ±z, kamuya alacaÄŸÄ±z. 6183 sayÄ±lÄ± Amme AlacaklarÄ± Tahsil UsulÃ¼ Kanunu'na gÃ¶re alacaÄŸÄ±z. Kamu kurumu haline getireceÄŸiz. Orada SivaslÄ±lar Ã§alÄ±ÅŸacak. AlÄ±n terlerini karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alacak, orada yaratÄ±lan katma deÄŸer Sivasâ€™Ä±n katma deÄŸeri olacak. Bunu yapacaÄŸÄ±z. AkÄ±l var, mantÄ±k var, bir kentte teÅŸvik olursa teÅŸvikin eÅŸinin de olmasÄ± lazÄ±m. Sanayi bÃ¶lgesi yapÄ±yorsunuzÂ farklÄ± teÅŸvik, baÅŸka bir sanayi yapÄ±yorsunuz farklÄ± teÅŸvik. Rekabete aykÄ±rÄ±. Akla ve mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ±. Ama yapÄ±yorlar. BÃ¶yle bir rezalet gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ deÄŸil ama bunlar yapÄ±yorlar. HÄ±zlÄ± tren, geldiler sÃ¶z verdiler '2019'da gelecek' diye. 2019, 2020 ,2021, 2022 nerede bu? SivaslÄ± kardeÅŸlerimize aÃ§Ä±k ve net sÃ¶ylÃ¼yoruz, bunlar sizden oy almak iÃ§in gelip mikrofonlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yorlar ve size yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar. Yeter be kardeÅŸim, bu kadar yalanÄ±n da arkasÄ±ndan gitmeyin. YapÄ±yorlarsa yapsÄ±nlar. Niye yaptÄ±lar diye ellerinden tutan mÄ± var? Engel olan mÄ± var? SivaslÄ± kardeÅŸimin sormasÄ± lazÄ±m, '2019â€™da sÃ¶z verdin kardeÅŸim nerde peki bu tren? Bir de benden oy istemeye geliyorsun' demesi lazÄ±m."Â

'Ä°KTÄ°DAR CHP'LÄ° BELEDÄ°YELERÄ° DÃœÅžMAN GÄ°BÄ° GÃ–RÃœYOR'

Ä°ktidarÄ±n CHP'li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± ayrÄ± bir yere koyduÄŸunu ve dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bunlar nasÄ±l vatandaÅŸa hizmet edilemez hale getirilebilir, bunun arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde ama sizler saÄŸ olun. BÃ¼tÃ¼n belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±m bÃ¼tÃ¼n engelleri aÅŸarak halka hizmet ediyorsunuz. Daha Ã¶nce sÃ¶ylemiÅŸtim; bÃ¼tÃ¼n engelleri aÅŸÄ±p halka hizmet etme konusunda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§aba harcayan belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yÃ¶netimlerde bir tarih yazÄ±yorlar. Tarihimiz hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun diyorum. 11 bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir belediyemizle birlikte toplamda 248 belediyemiz var. TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 51,7'sine hizmet ediyoruz. Yani yarÄ±sÄ±na Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet ediyor. Belediyelerimi 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. 3 yÄ±l 7 aylÄ±k sÃ¼re iÃ§inde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. GÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri yardÄ±mÄ±n bedeli 25 milyar 700 milyon lira. 4 milyon 800 bin haneye ulaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Bu ne demektir biliyor musunuz? TÃ¼rkiye'yi bir felaketten, bir aÃ§lÄ±ktan Ã§Ä±karmak demektir. EkmeÄŸi olmayana ekmek, sÃ¼tÃ¼ olmayana sÃ¼t, kirasÄ± olmayana kira, her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±m yapÄ±ldÄ±. AslÄ±nda iktidarÄ±n oturup CHP'li belediyelere teÅŸekkÃ¼r etmesi lazÄ±m. 'Sizin sayenizde bu Ã¼lkede derin bir yoksulluk Ã§ok fazla hissedilmiyor'Â demesi lazÄ±m. 'BÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klarla gÃ¶rev yapÄ±yorsunuz' demesi lazÄ±m. Ama engelliyorlar.Â Ä°stedikleri kadar engellesinler, herÂ engeli, her CHP'li belediye baÅŸkanÄ± aÅŸacaktÄ±r ve halkÄ±na hizmet edecektir, bundan kesinlikle eminim. 840 bin haneye Ä±sÄ±nma yardÄ±mÄ±, 3 milyon 100 bin haneye gÄ±da yardÄ±mÄ±, 745 bin haneye nakdi yardÄ±m, 3 milyon 200 bin kiÅŸiye 492 milyon tutarÄ±nda ulaÅŸÄ±m yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±."Â

'20 YILDA YURT SORUNUNU Ã‡Ã–ZEMEDÄ°LER'

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim sisteminde yurt sorunu olduÄŸunu kaydeden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bu Ã¼lkede 20 yÄ±lda yurt sorununu Ã§Ã¶zemediler. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir ayÄ±p olabilir mi? 2019 yerel seÃ§imlerinde belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z seÃ§ildiklerinde 22 Ã¶ÄŸrenci yurdu vardÄ±, bunu 83'e Ã§Ä±kardÄ±lar. Yurt kapasitesini Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± olarak yÃ¼zde 392 artÄ±rdÄ±lar, bu devam edecek. Belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±ma sÃ¶ylÃ¼yorum. KreÅŸ hizmetlerini yoksul mahallelerden baÅŸlayarak bol miktarda kreÅŸ yapÄ±n. Kentlerde yaÅŸamanÄ±n bir baÅŸka Ã¶nemli noktasÄ± kentte yaÅŸayanlar park gÃ¶rmek isterler, aÄŸaÃ§ gÃ¶rmek yeÅŸil alan gÃ¶rmek isterler, o yeÅŸil alanlarda oturup sohbet etmek isterler. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n, torunlarÄ±nÄ±n oynamasÄ±nÄ± isterler. DolayÄ±sÄ±yla kenti doÄŸadan ayÄ±ran deÄŸil, doÄŸayla kentin iÃ§ iÃ§e olmasÄ±nÄ± isterler. YeÅŸil alan hizmetleri konusunda da belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±lar. 2019'dan sonra 3 bin 478 parkÄ± hizmete aÃ§tÄ±lar. Yenilenebilir enerji konusunda da 57Â belediyemiz bu projeyi hayata geÃ§irdi ve enerji elde ediyor.Â Kentten kÄ±rsala kaynak aktarÄ±lmasÄ±, kÄ±rsalda yaÅŸayan insanÄ±n da mutlu olmasÄ±, Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ satabileceÄŸi bir alan olmasÄ± lazÄ±m. Belediyelerimiz tarafÄ±ndan 39 bin 572 Ã¼reticiye 4 bin 100 ton katÄ± sÄ±vÄ± gÃ¼bre desteÄŸinde bulunuldu. Ä°ktidarÄ±n yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz, iktidarÄ±n beceremediÄŸini beceriyoruz. Ã‡iftÃ§iyi periÅŸan ettiler, Ã§iftÃ§iyi periÅŸan etmekten kurtarÄ±yoruz. Bizim belediyelerimizin olduÄŸu yerlerde insanlar Ã§ok mutsuz deÄŸiller. En azÄ±ndan bir ÅŸeylerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorlar. EsnafÄ±, Ã§iftÃ§isi, Ã¼reticisi de memnun" dedi.Â

'OLAYIN ÃœSTÃœNÃœN KAPATILMAYA Ã‡ALIÅžILDIÄžINI BÄ°LÄ°YORUZ'

BartÄ±n'da yaÅŸanan maden kazasÄ±na da deÄŸinen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"41 madenci arkadaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bir ihmaller zinciri var, Ã¶yle gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. HiÃ§ kimse gÃ¶revden alÄ±nmadÄ±. OlayÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼n kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Her ne kadar aÃ§Ä±klama yapÄ±yorlarsa da bÃ¼tÃ¼n ihmalleri araÅŸtÄ±rÄ±n diyorlarsa da bugÃ¼n iÃ§in bunu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ama yarÄ±n bunun Ã¼stÃ¼nÃ¼n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 301 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Soma faciasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± hep beraber gÃ¶rdÃ¼k. UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ã¼yesiyiz.Â Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ankara'da bir temsilciliÄŸi var, uzmanlar komitesi var. Madenlerle ilgili bir rapor yayÄ±nladÄ±lar. 22 Ekim 2022 UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Ofisi'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapor, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda ciddi sorunlara deÄŸiniyorlar. TÃ¼rkiye'de iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi konusunda ciddi sorunlar var diyor. Biz 2015 yÄ±lÄ±nda 176 sayÄ±lÄ± madenlerde gÃ¼venlik ve saÄŸlÄ±k konulu bÃ¼ro sÃ¶zleÅŸmesini imzalamÄ±ÅŸÄ±z. Ama bu sÃ¶zleÅŸmenin gerektirdiÄŸi hiÃ§bir ÅŸeyi yapmamÄ±ÅŸÄ±z. Åžimdi uluslararasÄ± komite diyor ki; 'Bana ne iÃ§in bilgi vermiyorsun' diyor. Bilgi verilmemiÅŸ, 'altÄ±na imza attÄ±n, bunun gereÄŸini neden yerine getirmiyorsun' diyor. 'Ã–lÃ¼mcÃ¼l kazalar dÄ±ÅŸÄ±nda kazalar olunca bana bilgi vereceksin' diyor. 'Neden bugÃ¼ne kadar bana bilgi vermedin' diyor. Rapor yazÄ±yor, bunlar rapor yazmasalar biz de bilmeyeceÄŸiz. Biz de sanacaÄŸÄ±z ki UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, bizim de imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶zleÅŸmelere uygun olarak her tÃ¼rlÃ¼ bilgi veriyor. Hadi bize verilmesin, bari bizi dÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ± ayÄ±p duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyin. Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸveren Ã¶rgÃ¼tleriyle sÃ¼rekli toplantÄ±lar yapÄ±n ve bu toplantÄ±larda ortaya Ã§Ä±kan verileri bize bildirin. 'BugÃ¼ne kadar hiÃ§ verilmedi' diyor. Daha buna benzer bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey var. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'nin iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da ciddi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtmek isterim. Nereye dokunsanÄ±z acÄ± hissediyorsunuz."Â

'Ä°KTÄ°DAR HARCAMALARI KARÅžILAMAK Ä°Ã‡Ä°N BORÃ‡ ALIYOR'

AK Parti iktidarÄ± dÃ¶neminde hiÃ§bir fabrika yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â "Ä°ster ÅŸeker fabrikasÄ±, ister Ã§imento fabrikasÄ±, ister lastik, ister su fabrikasÄ± ne istiyorlarsaÂ AK Parti iktidarÄ±nÄ±n, yani devlet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir tek fabrikasÄ±nÄ± gÃ¶stersinler. Bir fabrika bile yok. Peki nasÄ±l olacak? TÃ¼rkiye'yi nasÄ±l bÃ¼yÃ¼teceksin? YapamÄ±yorlar. Beceremiyorlar. TÃ¼rkiye'yi tam bir Ã§Ä±kmaza ve tam bir borÃ§ bataÄŸÄ±na soktular. Cumhuriyet tarihinde bu kadar aÄŸÄ±r bir borÃ§ yÃ¼kÃ¼ altÄ±na TÃ¼rkiye sokulmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kadar aÄŸÄ±r borÃ§ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n getirdiÄŸi sorun nedir? Siyasal iradenin her an dÄ±ÅŸarÄ±ya ipotek edilebilir konuma getirilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Egemen gÃ¼Ã§lerin talimatÄ±nÄ± koÅŸulsuz yerine getiren bir siyasi iradenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± demektir. BorÃ§ alan, emir alÄ±r. Åžimdi siyasal iktidar, emir alan konuma gelmiÅŸtir. TÃ¼rkiye iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehlike budur. 2017'den 2023'e kadar borÃ§lar ne kadar arttÄ± bÃ¼tÃ§enin; yÃ¼zde 100, yÃ¼zde 300, yÃ¼zde 500, yÃ¼zde bin. HayÄ±r efendim, tamÄ± tamamÄ±na yÃ¼zde bin 292 kat arttÄ±. Bu borÃ§ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ bu millet ne kadar Ã§ekecek? 85 milyon vergi veriyor. Nereye gitti bu vergiler? Nereye harcadÄ±nÄ±z bu vergileri? Ä°nsanlar periÅŸan vaziyette. Ã–dediÄŸin vergilerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± iÃ§erideki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki tefecilere gidiyor. BakmayÄ±n Ã¶yle faize karÅŸÄ±yÄ±z demelerine. Bunlar faizi yiyenin aÄŸ babasÄ±. Faizcilere Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu kadar borcun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ne olacak? Faiz Ã¶deyeceksiniz. YÃ¼zde bin 200â€™leri aÅŸan borÃ§. BakÄ±n her ay bÃ¼tÃ§eden 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar faiz Ã¶dÃ¼yoruz. Saate bÃ¶lersek, saat baÅŸÄ±na Ã¶dediÄŸimiz faiz 3 milyon 45 bin 348 dolar. Allah aÅŸkÄ±na bu yÃ¼k Ã§ekilir mi? TÃ¼rkiyeâ€™yi bu bataÄŸa kim soktu? Utanmasalar 'Bay Kemal yaptÄ±' diyecekler. Ä°ftira atacaklar. AkÄ±l alacak ÅŸey deÄŸil. Cumhuriyet tarihi bu kadar aÄŸÄ±r bir yÃ¼kÃ¼n altÄ±na girmedi. TÃ¼rkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar aÄŸÄ±r bir yÃ¼kÃ¼n altÄ±na girmedi" ifadelerini kullandÄ±.Â

'HARAMZADELERÄ°N Ä°KTÄ°DARI DEYÄ°NCE KIZIYORLAR'

Kur korumalÄ± mevduat hesabÄ± uygulamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Mart ayÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±na kadar 85 milyar lira faiz Ã¶dediler bir avuÃ§ insana. BunlarÄ±n dÃ¶viz garantisi var. BunlarÄ±n faiz garantisi var. BunlarÄ±n vergi Ã¶dememe garantisi var. VatandaÅŸa vergi alÄ±rken vergi Ã¶deyecek ama kur korumalÄ± mevduatÄ±n sahibi milyarlarÄ± yatÄ±racak, gelir elde edecek. YÃ¼ksek faiz ama 5 kuruÅŸ vergi Ã¶demeyecek. Benim de ÅŸimdi SivaslÄ± kardeÅŸime sorma hakkÄ±m var. EsnafÄ±na, Ã§iftÃ§isine, Ã¼reticisine sorma hakkÄ±m var. Sen vergi Ã¶dÃ¼yorsun, Ã¶demediÄŸin zaman ceza, faiz geliyor. DÃ¼kkanÄ± kapat, aldÄ±ÄŸÄ±n hava parasÄ±nÄ± kur korumalÄ± mevduat hesabÄ±na yatÄ±r, hem gelir elde ediyorsun hem dÃ¶viz garantin var hem vergi vermiyorsun hem alÄ±n ter dÃ¶kmÃ¼yorsun. Haram deÄŸil mi bu? Haramzadelerin iktidarÄ± dediÄŸim zaman kÄ±zÄ±yorlar. Evet onlarÄ±n iktidarÄ±, onlara hizmet ediyorlar. BankalarÄ±n karÄ±, ilk 8 aydan yÃ¼zde 420. BankalarÄ±n karÄ± yÃ¼zde 420 artÄ±yor. EsnafÄ±n arttÄ± mÄ±? Emeklinin arttÄ± mÄ±? Ä°ÅŸÃ§inin, sanayicinin karÄ± 8 ayda yÃ¼zde 420 arttÄ± mÄ±? Kimin arttÄ±? BankalarÄ±n arttÄ±. Bankalar ne yapar? ParayÄ± faizli verir. Bitti, o kadar" dedi.

'6 LÄ°DER DE TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GERÃ‡EKLERÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YOR'

Ãœlkedeki bÃ¼tÃ¼n sÄ±kÄ±ntÄ±lara raÄŸmen asla umutsuzluÄŸa kapÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± dile getiren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ä°ktidarÄ±n karabasan gibi Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de biliyorum. VatandaÅŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyorum. Ama biz bunlarÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Millet Ä°ttifakÄ± olarak bir adayÄ±z. 6 lider olarak bir aradayÄ±z. 6 lider de TÃ¼rkiye'nin gerÃ§eklerini biliyor. 6 lider iÅŸ birliÄŸi yaparak TÃ¼rkiyeâ€™yi bu karabasandan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Halka hizmet etmenin Hakkâ€™a hizmet etmek kadar iyi bir vaka olduÄŸunu da biliyorum. Ä°yi bir inanÃ§ ve gelenek olduÄŸunu da iyi biliyorum. DolayÄ±sÄ±yla bizlerin halka umut vermesi gerekiyor. O nedenle biz TÃ¼rkiyeâ€™nin yÃ¶netimine talibiz. O nedenle TÃ¼rkiyeâ€™yi bu bataktan Ã§Ä±karmak istiyoruz. O nedenle TÃ¼rkiyeâ€™ye barÄ±ÅŸÄ±, bolluÄŸu, bereketi getirmek istiyoruz. O nedenle TÃ¼rkiyeâ€™ye eÄŸer teknolojiyi bÃ¼yÃ¼temezseniz, Ã¼niversiteler Ã¼retmezse 21'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± haline getiremezseniz.Â AmaÃ§ TÃ¼rkiyeâ€™yi bÃ¶lgesinde de dÃ¼nyada da dÃ¼nyanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± haline getirmektir. Bu amacÄ± gerÃ§ekleÅŸtirimiz zaman pek Ã§ok ÅŸeyi basarmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."Â Â