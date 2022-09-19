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Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:12
Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz

ADIYAMAN -  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye sempati duymayanların olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar var, doğrudur. Eksiğimiz var, doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Besni'ye bağlı Şambayat beldesine giden Kılıçdaroğlu, daha sonra da Gölbaşı ilçesine giderek, burada yaşayanlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de eşlik ettiği ziyarette, siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil kucaklamak için yapıldığını belirterek, "Siyaset zenginleştirilmek için yapılmaz, siyaset vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir. Halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir demektir" dedi.

'UMUDUNUZU YİTİRMEYİN'

CHP olarak eksikliklerinin bulunduğunu ve yanlışlarla yüzleştiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizler 6'lı masanın liderleri olarak Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz, Türkiye'yi büyütmek istiyoruz, Türkiye için çalışmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum; huzur içinde olun, asla umudunuzu yitirmeyin, Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye'yi güzelleştireceğiz, Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar var, doğrudur. Eksiğimiz var, doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz. Eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Kucaklaştırmayı getirmek istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Her evde bereket olsun diyoruz. Her ailede huzur olsun diyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Dün kadın kollarımızla beraber bir yolsuzluk araştırma yapan kadın kardeşlerimizle beraber bir toplantı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun. Hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, bunun mücadelesini yapıyoruz ve yapacağız. Milletin hakkı hukukunu millete teslim edeceğiz."

İktidara geldiklerinde çiftçilerin elektriklerini ücretsiz yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimiz zaman, 1 hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin elektriğe ne kadar para verdiğini biliyorum, Allah nasip ederse iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği bedava vereceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Malatya'ya hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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