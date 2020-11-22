Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu

Kongrede konuşan Numan Kurtulmuş, "Bugün burada birazda böyle buruk bir şekilde pandemi şartlarında az sayıda ama nitelikli bir toplulukla beraber kongremizi yapıyoruz. Türkiye yeniden yapılanma süreçlerinin içerisinden geçiyor. Bu süreçlerde Ak Parti ve Ak Partililere her zamandan daha da büyük bir yük bindiğini ifade etmek istiyorum. Böylece Türkiye'de bir dava hareketi olan, bir misyon partisi olan Ak Parti bundan sonraki süreçte de adımlarını sıklaştırarak, saflarını daha da yakınlaştırarak yoluna devam edecek" dedi.

Ak Parti'nin dört tane temel özelliği olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bir kubbenin dört ayağı gibi. Bunlardan bir tanesi Ak Parti yerli ve milli bir partidir. Kökü mazide olan partiyi temsil eden bir harekettir. İkincisi Ak Parti bütün Türkiye'nin partisidir. 83 milyonun partisidir. Şu gurubun, bu gurubun, şu bölgenin, şu sınıfın partisi değil, 83 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir. Ak Parti'nin üçüncü direği; Ak Parti'nin demokrat ve demokrasiden başka hiçbir güce inanmayan beşeri anlamda bir parti olduğudur. Öyle olduğu için de 27 Nisan'a direnebildiği gibi 15 Temmuz'a da direnebilmiştir. Dördüncü sütunumuz ise reformculuğudur" dedi.

Kurtulmuş, "Ben diğer üçünü bir kenarda bırakarak sadece dördüncüsü üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftadan bu yana yeni bir dönemin işaretleri olarak dile getirdiği, Türkiye'nin ekonomide, siyasette, hukukta ve sosyal yapıda yeni bir reform sürecine girdiğini ifade etmesi ile birlikte Türkiye gerçekten yepyeni bir arayışı, yepyeni bir açılışı ortaya koydu. Uzunca bir süredir Ak Parti'nin reform iradesini terk ettiğini zannedenler, düşünenler şimdi Cumhurbaşkanımızın bu kararlı ifadelerinden sonra siz reform yapamazsınız anlamına gelecek bazı sözler söylüyor. O tartışmalara girecek değilim. Ama Türkiye'nin, yeni Türkiye istikametinde yürüyüşünü gördükçe birilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu ve eski Türkiye'nin bazı adamlarının bir şekilde bundan rahatsızlık duyarak Ak Parti'nin reform iradesi üzerinde tartışmalar ve tereddütler oluşturmaya çalıştığını bu süreçte görüyoruz. Şunu çok açık söylüyorum; Ak Parti'nin reform iradesi sahici, ciddi, kalıcı, samimi ve güçlüdür. Reform durduk yere yapılmaz. Bütün reformlar halkın talepleri çerçevesinde olur. Ak Parti 18 yılı aşkın devam eden bu süreçte çok sayıda reform yapmış bir siyasi partidir. Türkiye'de sivil ve asker yargılanması konusunda ikiliği ortadan kaldıran parti hangi partidir? Ak Parti'nin iradesidir. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını değiştirerek sivil ağırlıklı hale getiren hangi partidir? Hepimiz hatırlıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının olduğu gün acaba bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda ne bildiri çıkacak diye siyaset üstünde bir vesayet var mıydı? Vardı. Şimdi normal Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor, hiç kimse ilgilenmiyor. Vesayete, asker-sivil bürokrat vesayete son veren parti Ak Parti'dir. Ve bundan sonra siyasetin üstünde hiçbir şekilde hiçbir vesayet olmayacaktır. Sabaha kadar uzatabiliriz. Siyaset alanında, hukuk alanında sayısız reformları yapan Ak Parti'nin bundan sonra da milletin, Türkiye demokrasisinin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün değişiklikleri, reformları yapacağından hiçbir şekilde kimse tereddüt etmesin. Bu yolda samimiyetle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE BUNDAN SONRA KURULACAK OLAN YENİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLMAYA ADAYDIR'

Koronavirüs sonrası dünyanın eskisi gibi olamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Kongremizi bile normal bir ortamda yapamıyoruz. Türkiye yoluna devam etmeye gayret ediyor. Dünya bundan sonra eski dünya olmayacak. Dünya siyaseti değişecek, dünyadaki dengeler değişecek, ekonomik yapı değişecek, eğitimin yapısı değişecek, toplumsal düzen değişecek. Bu değişiklikler içerisinde de Türkiye'ye yeni fırsatların geldiği bir dönemi yaşayacağız hep beraber. Türkiye bundan sonra kurulacak olan yeni dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olmaya adaydır ve bu istikamette yürüyor" dedi.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın geçen haftadan bu yana çok yüksek perdeden dünya kamuoyuna ilan ettiği, Türkiye'ye ilan ettiği ekonomideki, hukuktaki, siyasetteki reformların hiç tereddütsüz, şüphesiz, millet için ne gerekiyorsa o adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.