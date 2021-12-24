Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,838.70
ALTIN
681.98
DOLAR
11.70
STERLİN
15.92
EURO
13.38
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...

Meral Akşener: Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2021 Cuma 11:57
0 Okunma
Meral Akşener: Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar

İSTANBUL - İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar." dedi. 

İYİ Parti tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘İYİ Kalkınma Kongresi’ düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı. 

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizde eşi benzeri olmayan, bu süreçte, olan, devletimizin itibarına, milletimizin huzuruna memleketimizin kaynaklarına oluyor. Köklü kurumlarımız, liyakatsiz kadroların elinde zarar görüyor. İşte o nedenle, bizler, bugün burada, bu düzene, dur demek için, ülkemize kader diye biçilen, bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil, zenginlikte eşitlenen, mutlu, huzurlu ve bereketli bir Türkiye hayalimizi, gerçekleştirmek için, önemli bir adım atıyoruz. Türkiye, bereketli topraklara sahip, büyük bir ülke. Türkiye, imkanları olan, kaynakları olan, zengin bir ülke. Türkiye, çok büyük potansiyeli olan, güçlü bir ülke. Emin olun, ülkemizin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunlarımızı çözmek için, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, kur ve faiz problemini, doğru bir para ve maliye politikasıyla, en hızlı şekilde çözeriz. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında; makroekonomik istikrarı, en geç, 1 buçuk yıl içerisinde sağlarız. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, doğru bir tarım politikasıyla, enflasyonu süratle önce tek haneye, sonrasında ise, yüzde 5 seviyesine getiririz. İnanın, bunların hiçbiri zor değil." dedi.

Meral Akşener’in konuşmasının ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ‘İYİ Parti Yoksulluk Sunumu’ başlıklı bir sunum yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti Kalkınma Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri: Libya'da seçimleri destekliyoruz
Dışişleri: Libya'da seçimleri destekliyoruz
Dışişleri'nden Bangladeş’e taziye mesajı
Dışişleri'nden Bangladeş’e taziye mesajı
CHP'den 'sahte içki düzenlemesi' teklifi
CHP'den 'sahte içki düzenlemesi' teklifi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans