Ã–mer Ã‡elik: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±, utanÃ§ verici bir iftiradÄ±r

ANKARA -Â AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'uyuÅŸturucu' iddialarÄ±na, "Polis teÅŸkilatÄ±mÄ±za ve jandarma teÅŸkilatÄ±mÄ±za dÃ¶nÃ¼k,Â milletimizin huzuru ve refahÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bu teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n, uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ±ndan ya da buna gÃ¶z yumduÄŸundan bahsetmek baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na utanÃ§ verici bir iftiradÄ±r"Â dedi.



AK Parti'li Ã–mer Ã‡elik, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bakanlar ve milletvekilleriyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ã‡elik,Â milletvekilleri ile yaptÄ±klarÄ± son toplantÄ±nÄ±n eksik kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bu toplantÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. Ã‡elik, "BÃ¶ylece toplantÄ± serimiz tamamlanmÄ±ÅŸ oluyor. BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde milletvekillerimizin bÃ¶lgeleri ile ilgili konularÄ± ele aldÄ±k. Ã‡eÅŸitli siyasi konulardaki, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ siyasetle ilgili deÄŸerlendirmelerini ele aldÄ±k. MilletvekillerimizÂ hem sahada yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda yaptÄ±klarÄ± tespitler ile ilgili bilgi verdiÂ hem de 2023 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imlere dÃ¶nÃ¼k olarak yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalar, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmiÅŸ oldu"Â diye konuÅŸtu.



'YAPTIÄžI KATKILARDAN DOLAYI TEÅžEKKÃœR EDÄ°YORUZ'



Partide bazÄ± gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri olduÄŸuna deÄŸinen Ã‡elik, "SayÄ±n Mahir Ãœnal'a ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler ve katkÄ±lardan dolayÄ±, grup baÅŸkan vekili olarak, Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ã–zlem Zengin arkadaÅŸÄ±mÄ±z aday gÃ¶sterildi. Yeni grup baÅŸkan vekili seÃ§imimiz, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸecek. Aday olduÄŸu iÃ§in kendisi, Ã–zlem HanÄ±m'dan boÅŸalan Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na, Belgin HanÄ±m gÃ¶revlendirildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini tebrik ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n hizmetlerine ve katkÄ±larÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.



'UTANÃ‡ VERÄ°CÄ° BÄ°R Ä°FTÄ°RA'



Ã‡elik, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun uyuÅŸturucu iddialarÄ± ile ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, TÃ¼rkiye'de cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in uyuÅŸturucu ticaretine gÃ¶z yumulduÄŸu ya da uyuÅŸturucu ticareti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibisinden belki de TÃ¼rk siyasi hayatÄ±nÄ±n en vahim ve en utanÃ§ verici aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan birine imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Tabii burada bir diÄŸer boyutu da ÅŸu;Â demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdÄ±r ve demokrasi aÃ§Ä±sÄ±ndan da vazgeÃ§ilmez bir iÅŸlev ifade eder. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bÃ¶ylesine bir organÄ±n iÅŸlevini yerlerde sÃ¼rÃ¼necek hale getirmesini maalesef Ã¼zÃ¼lerek izliyoruz. Polis teÅŸkilatÄ±mÄ±za ve jandarma teÅŸkilatÄ±mÄ±za dÃ¶nÃ¼k olarak bu onurlu teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin huzuru ve refahÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bu teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ±ndan ya da buna gÃ¶z yumduÄŸundan bahsetmek baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na utanÃ§ verici bir iftiradÄ±r. Bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin alnÄ±na bu iftira, Ã¶mrÃ¼ boyunca yapÄ±ÅŸacaktÄ±r. Son derece ayÄ±ptÄ±r, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r, provokatifdir. DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse biz uyuÅŸturucuyla ve diÄŸer suÃ§larla mÃ¼cadele edildiÄŸinde hedef alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tlerden duyduÄŸumuz sÃ¶zlerin, ana muhalefet partisi liderinden ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± ibretle izliyoruz. Bu son derece yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z olmuÅŸtur."



'TSK'YA Ä°FTÄ°RA ATAN MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NE HÄ°Ã‡BÄ°R TUTUM ALMADILAR'



KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun polis ve jandarma teÅŸkilatlarÄ±ndan aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ã¶zÃ¼r dilemesi gerektiÄŸine dikkat Ã§eken Ã–mer Ã‡elik, "Ãœst Ã¼ste gelen provokasyonlar,Â SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± bu provokasyon yakÄ±n zamanda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK)Â dÃ¶nÃ¼k olarak 'kimyasal silah kullanÄ±yor'Â diye atÄ±lan iftira halkasÄ±nÄ±n yeni bir utanÃ§ verici devamÄ±dÄ±r. Bir siyasi partinin iÃ§erisinden TSK'ya dÃ¶nÃ¼k olarak 'kimyasal silah kullanÄ±lÄ±yor'Â diyen bir milletvekili olacak ve buna dÃ¶nÃ¼k hiÃ§bir tutum alÄ±nmayacak. Sadece yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu sÃ¶ylendi:Â Kendi partileri adÄ±na yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bunu kÄ±namadÄ±lar, bunu lanetlemediler. Sadece, 'bÃ¶yle konular ulu orta konuÅŸulmaz'Â diyerekten konuÅŸmanÄ±n iÃ§eriÄŸine, konuÅŸmanÄ±n baÄŸlamÄ±na dÃ¶nÃ¼k bir itiraz geliÅŸtirdiler. Åžimdi ise bizatihi Genel BaÅŸkan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n, jandarma teÅŸkilatÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± buna gÃ¶z yumduÄŸunu iddia eden utanÃ§ verici bir iftirayÄ± ortaya koyuyor. Bunu milletimize arz ediyoruz"Â diye konuÅŸtu.



'TAKVÄ°M YARIN NETLEÅžECEK'



Ã‡elik, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiÂ ile ilgili diÄŸer partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma takvimine iliÅŸkin soruya, "Burada Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Adalet BakanÄ±mÄ±z Bekir BozdaÄŸ Bey, MHP'den bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Fethi YÄ±ldÄ±z Bey bir araya gelecek. YarÄ±n bu takvim ve bunun zamanlamasÄ± netleÅŸecek. BazÄ± siyasi partilere tabii ki ziyaret olacak. Bu ziyaretler Ã§erÃ§evesinde istiÅŸare edilecek, onlarÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±nacak; ama dediÄŸim gibi Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak bir araya gelindiÄŸinde bununla ilgili olarak karar netleÅŸmiÅŸ olacak. Hangi partiler olduÄŸu yarÄ±n netleÅŸecek. Heyetle ilgili olarak ayrÄ±ntÄ± vermeyeyim. Heyeti yarÄ±n gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Tabii ki Bakan Bey olacak, siyasi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da olacak yanlarÄ±nda" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.



'MÄ°LLETE SUNULMASINDAN HERHANGÄ° BÄ°R Ã‡EKÄ°NCE OLMAZ'



Ã‡elik, "DÃ¼zenlemede 400 milletvekili bulunmazsa referandum gÃ¼ndeme gelebilir mi?" sorusuna, ÅŸu cevabÄ± verdi:



"Zaten bu esasÄ±nda ÅŸudur;Â referanduma gittiÄŸinde nihayetinde temel hak ve hÃ¼rriyetler ilgili bir dÃ¼zenleme yapÄ±yoruz. Bir de aile kurumunun gÃ¼Ã§lendirilmesi, korunmasÄ±, milletin temeli olan bir mÃ¼essesinin deÄŸerlerinin, huzurunun, refahÄ±nÄ±n korunmasÄ±yla ilgili bir dÃ¼zenleme Ã¶nerisi getiriyoruz. Zaten bir referanduma gitmesi halinde Ã§ok ezici bir Ã§oÄŸunlukla geÃ§ebilecek bir dÃ¼zenleme. Netice itibarÄ±yla tabii ki bunun Meclis'te geÃ§mesi arzu edilir;Â ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir seÃ§enek ortaya Ã§Ä±karsa da bunun referanduma gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinden, millete sunulmasÄ±ndan herhangi bir Ã§ekince olmaz."



'ASKIYA ALINMIÅž OLMASINDAN ÃœZÃœNTÃœ DUYUYORUZ'



AskÄ±ya alÄ±nan tahÄ±l koridoru anlaÅŸmasÄ± ile ilgili Milli Savunma BakanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n, toplantÄ±da sunum yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ± sorulan Ã‡elik, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§eride bulunmasÄ±nÄ±n, sebebi tabii ki bu toplantÄ±yla ilgili, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§eÅŸitli milletvekillerimizin, Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerle ve illerle ilgili gÃ¼ndeme getirdiÄŸi konular var. BahsettiÄŸim gibi iÃ§ ve dÄ±ÅŸ siyasetle ilgili. Bu toplantÄ±da spesifik olarak tahÄ±l koridoruyla ilgili bir gÃ¼ndem yok; ama ÅŸunun bilinmesini isteriz. TahÄ±l koridoru anlaÅŸmasÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir diplomatik emek sarf etti. Bundan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge fayda gÃ¶rdÃ¼. Åžu anda bunun askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan son derece Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi.