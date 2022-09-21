Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.278,88
ALTIN
987,32
DOLAR
18,34
STERLİN
20,83
EURO
18,21
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...

Özhaseki: CHP’nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
Özhaseki: CHP’nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu

HATAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’nin yaptığı en iyi işin algı operasyonu olduğunu söyledi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısını düzenledi. Konuşmasında CHP’yi eleştiren Özhaseki hizmette gözlerinin olmadığını ve ufuklarının dar olduğunu anlattı. Özhaseki, "CHP'nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu. Ayrılan avukatları, CHP'yi şöyle suçluyor diyor ki, ‘Bunlar 650 milyon lira sadece ajanslara veriyorlar, algı için’, bu benim vicdanımı sızlatıyor. Algı dediğiniz, bir gerçeği oturtmak içinse başımızın tacı. ‘Başkanımız çalışıyor, dürüst adam’ eyvallah öyleyse doğru. Doğru algı için yapılan emek helal olsun ama tam tersi ise işte o zaman çirkin bir şey çıkıyor ortaya. CHP'nin ikinci stratejisi de, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun, AK Parti gitsin, ne olursa olsun.' Gidince ne olacak" dedi.

MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLMAK İÇİN DE GAYRET EDİYORUZ

Özhaseki, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Biz AK Parti ailesi olarak, başımızı ne kadar dik tutsak yeridir, her zaman iftihar edebiliriz. Biz milletin bir parçasıyız, onların derdine derman olmak için de gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin gelmiş olduğu noktada hepimiz için medarıiftihara vesile olacak işlerdir. Vesayet rejiminin yok edilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, sadece başörtüsünü söylemiyorum. Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti’nin hizmetleriyle karşı karşıyalar. Çok şükür diyoruz, o yüzden bizler AK Parti olarak hizmet etmeye de devam edeceğiz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ÖzhasekiCHPAlgı Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Remzi Çayır: Ekimden sonra ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacağız
Remzi Çayır: Ekimden sonra ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacağız
Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır
Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır
Vatan Severler Partisi 2. Mamak İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi
Vatan Severler Partisi 2. Mamak İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans