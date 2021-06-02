Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1431
ALTIN
525.683
DOLAR
8.5807
STERLİN
12.1543
EURO
10.4570
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
11 sözleşmeli personel alacak
11 sözleşmeli personel alacak
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı

Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgını sürecinde 55 milyar lira destek ve ödeme sağladıklarını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:19
0 Okunma
Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında olduklarını belirterek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine dair verileri açıkladı. Bakan Bilgin, "33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık" dedi. Bakan Bilgin, destek ve ödemelerden toplam 9,5 milyon kişinin istifade ettiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat BilginKoronavirüsDesteködeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans