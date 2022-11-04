SavaÅŸÄ±n yeni krizleri de insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r

Ä°STANBUL -Â Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ, "Rusya - Ukrayna SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n kriz ve kaos ortamÄ±nÄ± derinleÅŸtirdiÄŸi, on yÄ±llar boyunca konuÅŸtuÄŸumuz enerji, gÄ±da ve su krizleri gibi yeni krizleri de insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Bu ve benzer sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebilecek yeni bir sÃ¶ze yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na hatta yeni kurumsal yapÄ±lara ihtiyaÃ§ vardÄ±r. Bu sorunlarÄ±n hiÃ§birisi mevcut uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarca Ã§Ã¶zÃ¼lememektedir. UluslararasÄ± kuruluÅŸlar fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸlerdir" dedi.Â



AK Parti'nin iktidara geliÅŸinin 20'nci yÄ±lÄ± nedeniyle dÃ¼zenlenen "21. YÃ¼zyÄ±lda Siyaset ve Yeni AÃ§Ä±lÄ±mlar Forumu" ÅžiÅŸli'deki bir otelde baÅŸladÄ±. YarÄ±nda devam edecek olan forumun ana temasÄ± 'Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in Ã¶neriler' olarak belirlendi.Â



Forum Ak Parti Genel BaÅŸkanvekili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ'un aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Numan KurtulmuÅŸâ€™un konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan teknik bir arÄ±za nedeniyle kÃ¼rsÃ¼ mikrofonu ve arka planda bulunan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ panelleri kapandÄ±. ArÄ±za giderilene kadar konuÅŸma 10 dakikalÄ±ÄŸÄ±na durduruldu. Numan KurtulmuÅŸ bu sÃ¼re zarfÄ±nda kÃ¼rsÃ¼de bekledi. ArÄ±zanÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin KurtulmuÅŸ konuÅŸmasÄ±na devam etti.Â



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"ULUSLARARASI KURULUÅžLAR FONKSÄ°YONLARINI YÄ°TÄ°RMÄ°ÅžTÄ°R"



KurtulmuÅŸ "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nem, savaÅŸlarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n, eÅŸitsizliklerin, terÃ¶rÃ¼n, kÃ¼resel gÃ¶Ã§Ã¼n ve adaletsizliklerin, belki de insanlÄ±k tarihi boyunca en yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerden birisidir. BugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n neredeyse tamamÄ± sadece bir Ã¼lkeye, bir coÄŸrafyaya ait deÄŸil kÃ¼reseldir ve dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nÄ± ilgilendirmektedir. Son zamanlarda baÅŸta Avrupa Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere, baÅŸta BatÄ± Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yÃ¼ksek dÃ¼zeyde artan bir Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k sorunu, aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§ilik sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. KÃ¶klerini yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zellikle de Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±ndan alan bu yeni tÃ¼r saÄŸ eÄŸiliminlerin baÅŸta Avrupa olmak Ã¼zere ana akÄ±m siyasetleri etkilediÄŸi ve siyaset zeminini zehirlediÄŸi aÅŸikardÄ±r. Pandeminin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sorunlarla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Pandemiye karÅŸÄ± ne yazÄ±k ki ortak politikalar izlenemediÄŸi, buradaki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebilecek adaletli kÃ¼resel yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n da sergilenmediÄŸi yakÄ±n zaman hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda diri ÅŸekilde durmaktadÄ±r. Rusya - Ukrayna SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n kriz ve kaos ortamÄ±nÄ± derinleÅŸtirdiÄŸi on yÄ±llar boyunca konuÅŸtuÄŸumuz, enerji, gÄ±da ve su krizleri gibi yeni krizleri de insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Bu ve benzer sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebilecek yeni bir sÃ¶ze yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na hatta yeni kurumsal yapÄ±lara ihtiyaÃ§ vardÄ±r. Bu sorunlarÄ±n hiÃ§birisi mevcut uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarca Ã§Ã¶zÃ¼lememektedir. UluslararasÄ± kuruluÅŸlar fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸlerdir" dedi.Â



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"GÃ–Ã‡LE MÃœCADELE KONUSUNDA ETKÄ°N BÄ°R ULUSLARARASI KURULUÅž YOK"



KurtulmuÅŸ "Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± rÄ±za, mutabakat ve hakkaniyet Ã¶lÃ§eÄŸinde Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸi yeni birtakÄ±m bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Sadece son gÃ¼nlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Rusya-Ukrayna arasÄ±ndaki tahÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri mÃ¼zakerelerinde geldiÄŸimiz nokta, TÃ¼rkiyeâ€™nin bu tutumunun ne kadar Ã¶nemli ve deÄŸerli olduÄŸunu gÃ¶steriyor. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶Ã§men meselesine Ã§Ã¶zÃ¼m bulamamasÄ±nÄ±n en temel nedeni gÃ¶Ã§ meselesini sadece bir sonuÃ§ olarak ele almasÄ±dÄ±r. En baÅŸta gÃ¶rÃ¼lmesi gereken husus gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele konusunda etkin bir uluslararasÄ± kuruluÅŸun olmamasÄ±dÄ±r. UNCHRâ€™nin Ã§ok deÄŸerli katkÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyorum. Â UNCHR yani UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ä°daresi bir ofis gibidir, elinde imkanÄ± olmayan, gÃ¶Ã§menlerin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zemeyen, Â sadece projeler ve fikirler sÃ¶yleyen temenni mahiyetindeki bir kuruluÅŸtur. GÃ¶Ã§ meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in ya bu kuruluÅŸun adam akÄ±llÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼reten bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler kuruluÅŸu haline dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi ya da yeni mekanizmalar kurarak, zengin Ã¼lkelerin de elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyarak gÃ¶Ã§men meselesini halledecek nihai bir Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸarttÄ±r" diye konuÅŸtu.



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"DÄ°JÄ°TAL EVREN VAHÅžÄ° KAPÄ°TALÄ°ZMÄ°N BÄ°R ARACI HALÄ°NE DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLMEDEN KULLANILMALIDIR"



Elon Musk'Ä±n twitterda onaylanmÄ±ÅŸ hesaplardan aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼creti Ã¶rnek veren KurtulmuÅŸ "GÃ¼nÃ¼mÃ¼z dÃ¼nyasÄ±nda hepimizi yakÄ±ndan etkileyen yÃ¼ksek teknolojilerin hÄ±zlÄ± geliÅŸmesi ve dijitalleÅŸmenin hayatÄ±n hemen her alanÄ±nÄ± etkiliyor olmasÄ±dÄ±r. Dijital zeka insan zekasÄ±nÄ±n yerini almÄ±ÅŸ, biyolojik zekanÄ±n yerini makinelerin zekasÄ± almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Dijital evren vahÅŸi kapitalizmin bir aracÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeden kullanÄ±lmasÄ± baÅŸarÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu kadar yÃ¼z milyonlarca insanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi, bu kadar dijital evrenin metalaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduklarÄ± bir unsuru hemen kapitalizmin bir aracÄ± haline Ã§evirmenin bÃ¶yle ÅŸahika bir Ã¶rneÄŸi olarak ortaya konuluyor" dedi. KurulmuÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan forumdaki bir panelde moderatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±. (