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Savunma Bakanı Akar: Bosna Hersek ile her türlü iş birliğine hazırız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:19
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Savunma Bakanı Akar: Bosna Hersek ile her türlü iş birliğine hazırız

SARAY BOSNA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersekli mevkidaşı Sifet Podzic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Bakan Akar “Bosna Hersek’te ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası olmadığını değerlendiriyoruz. Bosna Hersek halkını bir bütün olarak görüyoruz. Durumları yakından takip ediyoruz. İlgili tarafları olabildiğince makul, aklıselimle düşünmeye ve ihtiyatlı hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.



Bakan Akar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Savunma Bakanı Akar basın toplantısında “Değerli dostum” diye hitap ettiği Podzic’e gösterdiği samimi ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman belirttiği gibi Bosna Hersek halkı bizim için bir bütün. Balkanların bir parçası olan Türkiye olarak, burada Bosna Hersek’in istikrarı ve bütünlüğüne çok önem veriyor, değerli görüyoruz” diye konuştu.



‘BOSNA HERSEK’İN NATO İLİŞKİSİNİ DESTEKLİYORUZ’



Podzic ile gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece yapıcı ve samimi geçtiğini dile getiren Akar, Bosna Hersek’in Avrupa Atlantik kurumları ve NATO ile olan ilişkilerini, entegrasyonunu desteklediklerini vurguladı. Akar, şunları söyledi:



“Bosna Hersek ile savunma güvenlik konuları başta olmak üzere ilişkilerimizi diğer alanlarda geliştirmek için her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Savunma sanayii alanında da elimizdeki imkanlar çerçevesinde Bosna Hersek ile her türlü iş birliğine ve desteğe hazır olduğumuzu dostum Sayın Bakan’a ifade ettim. Bosna Hersek’te ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası olmadığını değerlendiriyoruz. Bosna Hersek halkını bir bütün olarak görüyoruz. Durumları yakından takip ediyoruz. İlgili tarafları olabildiğince makul, aklıselimle düşünmeye ve ihtiyatlı hareket etmeye davet ediyoruz. Mevcut, olası problemlerin de görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinin özellikle Bosna Hersek halkı için çok yararlı olacağına inanıyoruz. Talep edildiğinde burada arabuluculuk dahil her konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu da bilmenizi istiyorum.”



Akar, sözlerinin sonunda Bosna Hersek halkının yeni yılını da kutladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Bakanı AkarBosna Hersek
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