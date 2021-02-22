Şentop: Henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Yılı çerçevesinde ve UNESCO'nun kararıyla Bilge Tonyukuk Yazıtının dikilişinin 1300'üncü yıl dönümüne ithafen Uluslararası Türk Akademisi ve Altındağ Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Tonyukuk Parkının açılışını yaptı. Şentop, parkın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler ile 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin kararın Meclis'e gelip gelmediğine ilişkin, "Bu sabah itibarıyla Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Bunlar savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Sonra TBMM'ye geliyor. Dolayısıyla henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince fezlekeleri karma komisyona havale ediyoruz, Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan. Karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce topluca 2016 yılında bir kaldırma yoluna gidilmişti dokunulmazlıklarla ilgili. Belli bazı suçlarla ilgili dosyaların kaldırıldığının örnekleri de var. Yakın zamanda da bir örnek yaşanmıştı. Gergerlioğlu ile iligli verilen kesinleşen bir hüküm var. Bu da belli bir prosedürü takip ediyor" dedi.



'BERBEROĞLU VE GERGERLİOĞLU, AYNI MAHİYETTE DEĞİL'



Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP'li Enis Berberoğlu kararlarına ilişkin kıyaslamalar yapıldığına dikkat çekerek, "Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Enis Berberoğlu dosyasında daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonradan seçimle tekrar dokunulmazlık kazanması tartışması vardı. Halbuki Gergerlioğlu ile ilgili husus yürütülen soruşturma ve dava süreci anayasada dokunulmazlığın istisnası olan iki husustan birine dayanmaktadır. Malum dokunulmazlıkların iki istisnası var anayasada. Birisi ağır cezalık suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. İkincisi ise anayasanın 14'üncü maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma. Milletvekili seçilmeden önce başlamış olması söz konusuysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir. Bir vekilin seçimle dokunulmazlık kazanması durumu Enis Berberoğlu'nda vardı. Burada ise dokunulmazlığın kazanılması durumu yoktur. Böyle bir soruşturma varsa burada 'dokunulmazlık kazanılamaz' diyor anayasa hükmü. Dolayısıyla birbirilerine kıyaslanabilir durumlar değil. Meclis, geldiği zaman hukukçularla görüşecek, bu konuda bir karar vereceğiz" diye konuştu.



Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıklaması ardından soruşturma başlatılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili de "Onunla ilgili de henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Bu konuyla ilgili Meclis'e geldiği zaman usule göre gerekenler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



'SOSYAL MEDYA AHLAKSIZ SALDIRILARIN BİR ALANIDIR'



Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadaki saldırıları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medya bu tür işlere, alanlara açık; bize de çoğu zaman bu tür hakaretler oluyor sosyal medyada. Hukuki süreçler başladıktan sonra bunların tamamına yakını ya alkol aldığında farkında olmadan attığını, ya hesabının çalındığını, ya fark etmediğini söylüyorlar. Sosyal medya bu tür yakışıksız ahlaksız alçakça saldırıların bir alanıdır. Maalesef böyle olmamalıdır. Bunun olmaması için de hukuken bu işleri yapanlara gerekli cezaların verilmesi gerekir. Bu bakımdan yargı sürecinin önemli olduğunun kanaatindeyim. Cezaevlerinde gerek FETÖ, gerek PKK mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu görüyoruz duyuyoruz. Belli konularda kamuoyu oluşturmak, bir takım yalanlar, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak, mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bazı milletvekillerinin de bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği bu anlamda iyi çalışılmış bazı mektupları meclis gündemine soru önergesi şeklinde veya başka şekillerde taşıdıklarına ben de zaman zaman zaman şahit oluyorum" diye konuştu.



'ÖNEMLİ BİR KONUYA ÇOMAK SOKULDU'



Şentop, eski ve mevcut milletvekilleri tarafından cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisinin geldiğini kaydederek "Bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi bakımında Adalet Bakanlığımız yürütüyor. Ancak cezaevleriyle ilgili bir organizasyon konusunda önemli bir konuya çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir. Ama bu hiçbir zaman hiç kimseye bir başkasına hakaret etme imkanı ve hakkı tanımamalı. Bunlar ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye konuştu.