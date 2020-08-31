Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.837
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7830
EURO
8.7130
MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı 
Son Dakika
MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı'...
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Son Dakika
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı'...
Balonlar, Atatürk posteriyle havalandı
Son Dakika
Balonlar, Atatürk posteriyle havalandı
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Son Dakika
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu...

Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:56
0 Okunma
Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz

ANKARA - Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Meis Adası'nın Yunanlar tarafından silahlandırıldığı yönünde basına yansıyan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Ada'nın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu kaydeden Aksoy, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.  Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu tür provakatif hareketlerin Yunanistan'a fayda sağlamayacağını kaydeden Aksoy, bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybedenin Yunanistan olacağını, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlı olduğunu vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Fuat Oktay: AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir
Fuat Oktay: AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir
Bakan Dönmez: Bu gaz, 7- 8 yıllık ihtiyacı karşılar
Bakan Dönmez: Bu gaz, 7- 8 yıllık ihtiyacı karşılar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim