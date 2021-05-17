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TBMM Başkanı Şentop: Artık İsrail'e 'dur' demek gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:34
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TBMM Başkanı Şentop: Artık İsrail'e 'dur' demek gerekiyor

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle Pakistan Millî Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü. Şentop, Asad Qaiser ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Şentop, "Bölgelerimiz için, istikbal için, ümit var olsa da bayramı hazin bir şekilde geçirdik. Filistin’den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin’e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil" dedi.

'İSRAİL'E 'DUR' DEMEK, TEDBİRLER ALMAK GEREKİYOR'

İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Artık İsrail’e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile yaptığı görüşmede ise Kazakistan'ın ürettiği aşının Türkiye'de şişeleneceğini hatırlatarak, "Covid-19'a karşı geliştirdiğiniz yerli aşının nisan ayı sonu itibarı ile kullanılmaya başlandığını, bu aşının bir kısmının Türkiye’de şişeleneceğini öğrendim. Bu alandaki başarınızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulins da Türkiye’nin her zaman olduğu gibi ileride de Kazakistan’ın en önemli dostu olmaya devam edeceğini belirterek, "Liderlerimiz arasında yapılmakta olan görüşmeler ikili ilişkilerimizin daha köklü hale getirilmesi için iradenin olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopTBMMBaşkanIsrailFilistin
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