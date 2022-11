TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in somut adımlar atmasını bekliyoruz

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in NATO'ya üyelik için sunduğu taahhütlere ilişkin, "PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir. İade taleplerimiz konusunda ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyetle, Meclis Başkanlık Divanı'nda bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki '3'lü Mutabakat Muhtırası'nı hatırlatarak, "Taahhütlerle bağlı olduklarına dair açıklamalarını memnuniyetle not ettik. Muhtırada kayıtlı taahhütler açık ve nettir. Muhtıra, bize bir yol haritası sunmaktadır. Bu yol haritası üzerinde ilerleme sağlanan alanlar mevcuttur. Bunları olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.



'İADE TALEPLERİNDE İLERLEME SAĞLANAMADI'



Şentop, terörle mücadele alanında somut ve sonuç alıcı adımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir. İade taleplerimiz konusunda ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz. Meclisimiz onlarca yıldır teröre 10 binlerce kurban veren bir halkın temsilcisidir. Her milletvekilimizin ya ailesinde ya yakın çevresinde ya da seçmenleri arasında teröre kurban vermiş birileri vardır. FETÖ'nün kalkıştığı darbenin Meclis binamızda yol açtığı yıkımı biraz sonra bizzat göreceksiniz" diye konuştu.



Türkiye'nin, Finlandiya'nın da katılımıyla hem 3'lü düzeyde hem de 2'li olarak çalışmalar yaptığını belirten Şentop, "Bu çalışmaların somut sonuçlar getirmesini bekliyoruz. Meclisimiz onay sürecinde '3'lü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek karar verecektir. Türkiye, NATO'nun genişleme politikasına olumlu yaklaştığı gibi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine de ön yargısız ve prensip olarak olumlu yaklaşmaktadır. NATO'nun Madrid toplantısında; Türkiye üyelik sürecinize karşı çıkabilirdi, çıkmadı. İyi niyetle, oluşturulan '3'lü Mutabakat'a güvenerek sürecin başlamasına izin verdi" değerlendirmesinde bulundu.



'İSVEÇ'İN GÜVENLİĞİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNDEN GEÇER'



Şentop, Türkiye'nin endişe ve taleplerinin tamamen haklı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Siz ülkenizin güvenliğini güçlendirmek için NATO'ya üye olmak istiyorsunuz. Türkiye olarak biz de tam da bu sebeple NATO'dayız. Bugünün dünyasında, birleşik kapılar misali bir ülkenin güvenliği başka ülkenin güvenliğinden geçer. Özellikle NATO ittifakı söz konusu ise müttefikler kendi güvenliklerinin diğerinin güvenliği ile eş tutmalı. İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder. NATO konusunda, Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu da hatırlatmak isterim. Türkiye, NATO'nun en büyük 2 askeri gücünden biridir ve 70 yıldır NATO'yu ayakta ve güçlü tutan 2 ülkeden biridir. Birçok Avrupa ülkesi gibi NATO içinde güvenlik desteği alan değil, sembolik katkısı olan değil, güvenlik desteği veren bir ülkedir. Bu sebeple NATO içinde sözü ve kararı en önemli ülkelerin başında gelir."



KRİSTERSSON: TERÖRİZMLE İLGİLİ MEVZUATI GENİŞLETECEĞİZ



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Parlamentosu'nun, Türkiye ile İsveç parlamentoları arasında 'dostluk grubu' kurulmasına ilişkin çalışma başlattığını söyledi. Ülkesinin NATO üyesi olmak istediğini söyleyen Kristersson, "Türkiye'nin güvenlik destekçisi, sağlayıcısı olmak için elbette meşru talepleri vardır, bunun farkındayız. Devam eden çabalarımız var. Somut adımlar atıyoruz. Savunma sanayi alanındaki kısıtlıklar kalkacak ve silah ihracatının başlaması gibi somut adımlar atacağımızı göreceksiniz. Terörizmle ilgili mevzuatı genişleteceğiz. Somut adımlar attığımızı da göreceksiniz" dedi.



Kristersson, '3'lü Muhtıra' ile ilgili kararları sonuna kadar belirterek, İsveç'in terör örgütleri ile diyaloğa girmeyeceğini, bunun için de gerekli adımların atılacağını açıkladı.