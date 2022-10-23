TBMM'de 'bÃ¼tÃ§e maratonu' baÅŸlÄ±yor

TBMM, bu hafta Ã¶nemli yasalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi yoÄŸun bir haftaya giriyor. YarÄ±n Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve AK Partili milletvekillerinin imzasÄ±yla Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunulan; cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± da iÃ§eren, 'Vergi UsulÃ¼ Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair KanunÂ Teklifi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±lacak. Teklifle ayrÄ±ca; imar planlarÄ±nÄ±n tanziminde, planlanan beldenin ve bÃ¶lgenin ÅŸartlarÄ± ile olasÄ± ihtiyaÃ§larÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak lÃ¼zumlu cemevi yerleri ayrÄ±lacak. Ä°l ve ilÃ§elerde mÃ¼lki idare amirinin izni alÄ±nmak ve imar mevzuatÄ±na uygun olmak ÅŸartÄ±yla cemevleri yapÄ±labilecek. Cemevi yeri imar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olarak baÅŸka maksatlara tahsis edilemeyecek.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise, 'TÃ¼tÃ¼n Mamulleri ve Alkol PiyasasÄ±nÄ±n DÃ¼zenlenmesine Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±lacak. Teklifle; ÃœrÃ¼n Ä°zleme Sistemi'ne (ÃœÄ°S), fiziksel veya biliÅŸim yoluyla mÃ¼dahale ederek Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini Ã¶nleyenler veya bunlarÄ±n gerÃ§eÄŸe uygun olmayan ÅŸekilde iletilmesine neden olanlara 3 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilecek.

AynÄ± gÃ¼n TBMM Ä°Ã§iÅŸleri Komisyonu'nda, 'Polis YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kanunu Ä°le BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±lacak. Teklifle, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde lisans eÄŸitimi veren Ä°Ã§ GÃ¼venlik FakÃ¼ltesi kurulacak.

BÃœTÃ‡E MARATONU BAÅžLIYOR

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda 2023 bÃ¼tÃ§e maratonu baÅŸlayacak. Komisyonda 2023 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu Teklifi ve 2021 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacak. Komisyonun perÅŸembe gÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda ise TBMM, Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu ile SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2023 bÃ¼tÃ§eleri ele alÄ±nacak.

MASKE CEZALARI SÄ°LÄ°NECEK

Genel Kurulda ayrÄ±ca bu hafta, ekonomik dÃ¼zenlemeler iÃ§eren torba teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu borÃ§larÄ±nÄ±n faizleri silinmesin iÃ§eren yasa teklifi ile Covid-19 salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde maske takmayanlara verilen cezalar da silinecek. 2 bin TL ve altÄ±ndaki icralÄ±k borÃ§lar da, 'deÄŸersiz borÃ§' kapsamÄ±na alÄ±narak sonlandÄ±rÄ±lacak.