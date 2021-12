'Türkiye ve Kırgız Cumhuriyeti, terörizmin her türünü kınamaktadır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'un yayımladığı ortak açıklamada, "Bugün, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ve bu ülkeyle diplomatik ilişki kuran ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının otuzuncu yıldönümüne tekabül etmektedir. Geçen otuz yılda, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişmiştir. 26 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulması, üst düzey siyasi diyaloğu daha da güçlendirmiş, ekonomik işbirliğini arttırmış, kapsamlı kültürel ve beşeri münasebetleri de teşvik ederek iki ülkenin stratejik ortaklığından doğan potansiyellerinin hayata geçirilmesine ivme kazandıran önemli bir kilometre taşını teşkil etmiştir" denildi.

'İŞBİRLİĞİ AKTİF ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTE'

Düzenli olarak gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ortak Stratejik Planlama Grubu gibi etkin iş birliği mekanizmalarının, iki ülkenin ikili gündemlerini genişletmelerini ve ortak çıkarlara yönelik tüm konularda karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmelerini mümkün kıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parlamentolararası faaliyetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi arasındaki düzenli karşılıklı ziyaretler, Türk-Kırgız ilişkilerinin giderek daha önemli hale gelen tamamlayıcı unsurları olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, günümüzde bölgede önemli bir istikrar unsuru haline gelen askeri-teknik ve güvenlik alanlarında işbirliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, Covıd-19 salgınıyla mücadelede ve salgının vatandaşları, ticari ve ulaştırma faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada örnek bir dayanışma sergilemişlerdir. Bu konudaki yakın işbirliğini ve dayanışmalarını derinleştirmeyi sürdüreceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki benzer tutumlarını dikkate alarak, uluslararası ilişkiler sistemini daha da demokratikleştirmek ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini geliştirmek amacıyla çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazırdır."

'İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'

Açıklamada, iki ülkenin de BM’nin barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu faaliyetlerinin etkinliğinin daha da artırılmasındaki merkezi koordinasyon rolünü desteklediği belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine saygı göstererek ve ekonomik kısıtlama politikalarını reddederek, acil küresel ve bölgesel sorunları ele almaya yönelik çok taraflı ve kolektif yaklaşımlara destek vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, terörizmin her türünü ve tezahürünü şiddetle kınamaktadır. Bu musibetle etkili bir şekilde mücadelenin, ancak konuyu siyasallaştırmadan ve çifte standarttan uzak bir şekilde birlikte hareket edildiğinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi hükümlerine de kesin ve tereddütsüz bir şekilde uyulduğunda mümkün olacağına inanmaktadır. Çok sayıda uluslararası kuruluşta aktif üyeler olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, düzenli istişareler ve Türk dünyası içinde işbirliği ve dayanışmanın derinleştirilmesini, üye devletler arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri bağların daha da geliştirilmesini amaçlayan ortak faaliyetler yoluyla, Türk Devletleri Teşkilatı içinde de yeni girişimlerin teşvik edilmesi için işbirliği yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’nın rolünün ve etkinliğinin daha da arttırılması amacıyla birlikte çalışmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, her iki devletin sürdürülebilir kalkınmasını, istikrarını ve refahını geliştirmek amacıyla ikili stratejik işbirliğinin yanısıra çok taraflı platformlardaki diyalog ve işbirliğini daha da güçlendirme iradelerini teyit etmektedir."