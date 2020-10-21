İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda düzenlenen 'Türk Demiryolu Zirvesi'ne katıldı. Karaismailoğlu yaptığı konuşmanın ardından, kara treni uğurlayarak, yüksek hızlı treni karşıladı. Zireveye Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı.





"EKONOMİ HEDEFLERİMİZE DESTEK VERECEK BİR ULAŞIM SİSTEMİ İNŞA EDİYORUZ"



Burada konuşan Karaismailoğlu, "18 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyoruz. Milli bağımsızlığımızın güçlü bir milli ekonomiden geçtiğini unutmadan, ekonomi hedeflerimize destek verecek bir ulaşım sistemi inşa ediyoruz. Bu zaman zarfında ülkemizi kara, hava, demir ve denizyollarıyla birlikte bilişim sektöründe kat be kat ileriye taşımış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetleri kısaca özetlersek; Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine, bölünmüş yollarla bağlanan il sayımızı 6'dan 77'ye çıkardık. 2003 öncesi 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3.325 kilometreye çıkardık. 2003'de 26 olan aktif havalimanı sayımız, son 18 yılda 56'ya ulaştı. Havayolunu 'halkın yolu' yaptık. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüzü perçinleyeceğiz." dedi





"İLK YERLİ HABERLEŞME UYDUMUZ OLAN TÜRKSAT6A 2022'DE FIRLATILACAK"



"Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz." diyen Karaismailoğlu,



"Türksat5B, 2021'in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'da 2022'de fırlatılacak. Bu şekilde uzaydaki yörünge haklarımızla yayıncılık ve internet erişiminde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Bilişim teknolojileri anlamında; fiber hat uzunluğumuzu, 404 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş bant abone sayımız, 15,3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona, genişbant abone sayısı 78,4 milyona ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız 5,9 milyon oldu. 2019'da elektronik haberleşme sektörü %13 oranında büyüdü. Mavi Vatan'ımızda ticari hakimiyetimizi güçlendirmek de en önemli gündem maddelerimizden. Ülkemizin toplam dış ticareti içinde deniz yolunun payı 2003 yılında 57 milyar dolar iken, 2019 yılında 222.1 milyar dolara yükselttik. 2003'de sadece 37 tersanemiz bulunurken, bugün 83 tersanemiz var. Demiryollarımıza baktığımızda da büyük bir yol kat ettiğimizi görüyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın 6.ncı, Dünya'nın 8.nci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı ve Marmaray'ı yaparak Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'demir ipek yolu'nu tamamladık. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları gibi daha nice projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların yanında, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi dev projelere imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü, Filyos Limanı gibi daha nice iddialı projelerimiz devam ediyor. Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesini geçtiğimiz günlerde yayıncılık hizmetlerine açarak Çamlıca tepelerini demir yığınlarından kurtardık" şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE'Yİ YHT TEKNOLOJİSİNDE AVRUPA'DA 6, DÜNYA'DA DA 8. SIRAYA ÇIKARMAYI BAŞARDIK"



Karaismailoğlu, "Akıllı ulaşım sistemleriyle, verimli, hızlı, güvenli ve katma değerli seyahati mümkün hale getiriyoruz. Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızı dünyaya bağlayan multi-modal ulaşım hatlarıyla, ticari koridorlar oluşturuyor, lojistik anlamda bir süper güç olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizin dünyanın lider ekonomilerinden biri olma hedeflerine gayret ve azimle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları geçtiğimiz günlerde 164. Yılını kutladı. Dünya'da 1830'lu yıllarda kullanılmaya başlayan ve Sanayi Devrimi'nin ateşleyicisi olan demiryollarının, o devrin gelişmiş ülkeleriyle neredeyse eş zamanlı olarak Anadolu'ya gelmesi önemlidir. Lakin, geçen zaman zarfında, kapsam ve nitelik olarak beklenen gelişmenin yaşanmaması nedeniyle, verimli, hızlı ve yüksek kapasiteli bu ulaşım mod'undan yeterince yararlanamadığımızı görüyoruz. Ancak, 2002 yılında başlattığımız ulaşım ve altyapı hamlesiyle demiryolunda da çok önemli gelişmeler kaydettik. Bugün demiryollarında yakaladığımız başarıyı rakamlar da açık olarak ifade etmektedir: 2003-2020 yılları arasında, ulaştırma ve iletişim sektörüne yaptığımız yaklaşık 907,2 milyar liralık yatırımın %18,6'sını demiryollarına ayırarak, 169,2 milyar liraya yakın bir harcama gerçekleştirdik. Türkiye genelinde, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel hat ve 1213 kilometresi de yüksek hızlı demiryolu ağı olmak üzere toplamda 12 bin 83 kilometrelik demiryolu ağımız bulunmaktadır. 2003 yılındaki 2 bin 505 kilometrelik sinyalli hat uzunluğumuzu, 2020 yılında %155 oranında artırarak 6 bin 382 kilometreye çakardık. Aynı şekilde, 2002 yılında 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu da 2020 yılında %176 oranında artırarak 5 bin 753 kilometreye çıkardık. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projemizle, Ankara Konya ve Ankara-Eskişehir YHT ile, hatlarımızdaki elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerinin yanı sıra Marmaray ile Türkiye'yi YHT teknolojisinde Avrupa'da 6, Dünya'da da 8. sıraya çıkarmayı başardık. YHT'lerle Ankara-Konya arası seyahat süresini 9 saatten 1 saat 45 dakikaya, Ankara-Eskişehir arasındaki süreyi 3 saatten 1.5 saate indirdik. Bugün Ankara-Konya arasındaki yolcu taşımacılığının %66'sı, Ankara-Eskişehir arasındaki yolcu taşımacılığının %72'si YHT'lerle yapılıyor. Bu önemli projelerimizin sayesinde, karbondioksit emisyonu, enerji, zaman ve bakım giderleri açısından, 2019'da, 4 milyar 839 milyon lira tasarruf sağladık. 2013 yılında Marmaray'ın hizmete girmesiyle de, CO2 emisyonu, enerji, zaman, bakım, yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesiyle 2019 yılı için sağlanan tasarruf miktarı 2 milyar 750 milyon lira hesapladık. Ayrıca tüm demiryollarımızda 2019 yılında 246 milyon yolcu taşıdığımızı burada ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.





"DEMİRYOLU ARAÇLARININ ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİ AMACIYLA YERLİ SANAYİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"



Demiryolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla yerli sanayinin geliştirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu,



"Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleriyle Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemeleri üreten tesisler kurduk. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen proje ile dizel elektrik ve batarya modunda çalışabilen hibrid lokomotifi, prototip olarak üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduk. Bugüne kadar 403 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmete verdik. Bu yılın ilk yarısından başlayarak 100 adet daha yerli, milli yük vagonu üretip, hizmete almış olacağız. Demiryollarımızda yük ve yolcu taşımacılığı ile manevra hizmetleri için kendi araçlarımızı üretiyoruz. Milli dizel elektrikli lokomotifi ve 160 km/sa hıza sahip milli elektrikli tren setini ürettik. Bunun yanı sıra hibrit lokomotif ve 5MW gücünde milli elektrikli lokomotif projelerimiz devam ediyor. Özgün ve ağır dizel motor üretimi projeleri de TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. %80 yerlilik oranına sahip 1000 beygir gücünde Milli dizel motoru ticarileştirip pazara sunduk.2004-2020 yılları arasında demiryolu sektöründe kullandığımız tam 280 ürünü yerliye dönüştürdük ve bu sayede yılda yaklaşık 43 milyon TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.





"175 MİLYON TREN-KİLOMETRE OLAN KAPASİTEMİZİ, 342 MİLYON TREN-KİLOMETREYE ULAŞTIRACAĞIZ"



Karaismailoğlu, devam eden projelerle ilgili olarak ise şunları söyledi :



"Demiryollarında halen devam etmekte olan projelerimiz ülkemizi Demir ağlarla örmek yolundaki azmimizi göstermektedir. Bu hedefe ilişkin olarak, Ankara-Sivas YHT Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-G.Antep Demiryolu, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)- Mersin (Yenice)-Adana Demiryolu sona yaklaşan projelerimizden bazıları. Hem yük hem de yolcu taşımacılığında, hiçbir altyapı ve teknoloji eksiği bulunmayan, demiryollarında markalaşmış bir ülke olmaya doğru büyük bir hızla ilerliyoruz. Demiryollarına yapacağımız yeni yatırımlarla, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümüne ilişkin hayata geçireceğimiz hedeflerimizi de şu şekilde sıralamak isterim: YHT, HT ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12.803 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu, 16.675 kilometreye çıkaracağız. Halen bin 213 kilometrelik YHT hattımızla nüfusumuzun %42'sine verdiğimiz hizmeti, yeni Yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla birlikte yurt sathına yayacağız. Mevcutta 175 milyon tren-kilometre olan kapasitemizi, % 95 artışla, 342 milyon tren-kilometreye ulaştıracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını %5.15'ten, 2023'te %7'ye; 2035'te%22'ye ulaştıracağız. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda Yolcu taşımacılığında demiryolu payını % 1.3'ten, 2023'te % 3.8'e 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e çıkarmayı hedefledik."