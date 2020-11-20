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Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen saat kısıtlamasına ilişkin, "Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:40
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Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek

ANKARA - Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle bakanlığa bağlı bölge ve 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi. Pakdemirli, bölge ve il müdürlerinden illerindeki tarım ve hayvancılığın potansiyelini harekete geçirecek projeleri belirlemelerini ve bu projelere öncelik vermelerini istedi. Ekim alanları, rekolte bilgileri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları gibi konuların ve ildeki et, süt, yem, yem ham maddeleri, hububat fiyatları, meyve ve sebze fiyatları gibi tarım ürünleri fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "2021 yılında, 2020'den daha çok çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki her mevki, her makam, her unvan geçicidir. Kanunun, mevzuatın arkasına sığınmayın, bahane etmeyin, insanımızı eli boş göndermeyin. Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün, başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün, gidin görüşün, mutlaka çözün. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte tam da bu etkileşim için, yani bürokrasiyi azaltmak, hızı artırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için var" dedi.

'ÜRETİM VE İMALAT TESİSLERİ SAAT SINIRI OLMADAN AÇIK KALACAK'

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak, Covid-19 salgınının yaygın etkilerini en aza indirmek için sürecin başından beri tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Son yayımlanan genelgede tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren yeni tedbirlerin bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Gıda sektöründe; restoran ve pastane gibi yeme ­içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bununla birlikte üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebileceklerdir" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILA SON 2 YILDA YÜZDE 47 ARTTI'

2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılayı 277,5 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, son 2 yılda ise hasılanın toplamda yüzde 47 arttığını belirtti. Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini kaydeden Pakdemirli, bunun önüne geçmek için 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2’lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir" dedi.

'100’ÜN ÜZERİNDE YER ALTI BARAJINI ÜLKEYE KAZANDIRACAĞIZ'

Bu yüzyılın stratejik sektörlerinden birinin su olduğunu ve bu nedenle bakanlık olarak 2021'i 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, son 18 yılda suya toplam 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2023 yılına kadar ise 100’ün üzerinde yer altı barajını ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKoronavirüs Tedbirleriüretim Ve Imalat Tesisleri
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