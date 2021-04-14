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Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut (86), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 17:42
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Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, geçen yılın Kasım ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süre tedavi gören Yıldırım Akbulut, bugün hayatını kaybetti.

YILDIRIM AKBULUT

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935'te Erzincan'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989-1991 yıllarında sürdürdü. Akbulut, 1987-1989 ve 1999-2000 yıllarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. 17'nci, 18'inci, 19'uncu dönem Erzincan ve 21'inci dönem Ankara milletvekili olan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKBULUT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından Yıldırım Akbulut ile birlikte çekilen fotoğrafını da paylaşarak, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başsağlığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut’un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut Beyi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eski Meclis Başkanımız ve Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. 

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'daki paylaşımında, "47'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 14.04.2021 17:59
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım AkbulutTBMMVefat
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