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Baydaş, Galerdüzü mevkisinin gelecekte önemli kış turizmi merkezi olacağını belirterek, "Türkiye'deki en kıymetli kayaklı koşu pistlerinden biri burada. Burayı ilavelerle bölgeyi bir merkez haline getireceğiz." dedi.

Festivallerin bölgenin tanıtımı anlamında önemli faaliyetler olduğuna işaret eden Baydaş, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla festivale yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, boğa güreşlerinin önemli kültürel faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

Hayvan sahiplerinin heyecanlı anlar yaşadığı festivalde 58 boğa güreşti. Kategorilerinde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 510 bin lira ödül dağıtıldı.

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Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde düzenlenen festivalin ikinci gününde, büyük orta, küçük başaltı, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

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