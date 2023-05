Amerika’da yaşayan Türkler sandık başında

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi sürüyor.

ABD'de oy kullanmak için Türkler uzun sıra oluşturuyor. ABD'de oy kullanma işlemi 7 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere Boston, Chicago, Houston, Miami, New York ve Los Angeles'taki Başkonsolosluklarda oy kullanılıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere sabah 9’dan akşam 9’a oy veriliyor.

Washington'da yaşayan da 4-5 saatlik mesafeden gelen de var. İlk gün yoğunluğu Büyükelçiliğin dışına taştı. Türk vatandaşları yoğun olarak oy kullanıyor.

Washington Büyükelçiliğinde oy verme sırası binanın dışına kadar taşmış durumda. Özellikle çevre şehirler Charlotte, Pittsburgh ve Georgia Savannah 'tan oy vermek için gelen aileler var.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da oy vermeye gelenlerle tek tek ilgilendi.

102 yaşındaki Sıdıka Teyze de oy kullandı

102 yaşındaki Sıdıka Teyze ve 95 yaşındaki Necla Teyze de oyunu kullandı. Sıdıka Dilferah Olgay New York'ta Türkevi'nde, Necla Konak ise Long Island'da oy verdi.



İlk defa Long Island ve South Jersey’da sandıklar kuruldu



Bu seçimlerde ilk defa Long Island ve South Jersey’de sandık kuruldu. New York Başkonsolosluğunca oylar her akşam Türk evine gidiyor. New York ve New Jersey'de oy kullanmak isteyen Türkler için 2 sandık South Jersey ve Long Island'da kuruldu. Bu seçimlerde ilk defa 2 şehirde 3 gün 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta sandık kurulmuş oldu.

ABD genelinde 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oylar Türkiye'de sayılıyor



Sadece ABD için değil tüm ülkeler için bu durum aynı. Yurt Dışında kullanılan tüm oylar 7 Mayıs'tan sonra Yüksek Seçim Kuruluna ulaşıyor.



Ağzı mühürlü olarak gelen oylar 14 Mayıs'ta Türkiye'de sayılacak.

ABD’de geçen seçimlerde CHP öndeydi

2018 Milletvekili seçimlerinde ABD’de yaşayan 106 bin 305 Türk vatandaşının 31 bini oy kullandı.

Partilerin Oy Oranları:

CHP %47.9

HDP %21.4

AK Parti %15.3

İYİ Parti %11.2

MHP %2.2

Saadet %1.1

Vatan Partisi %0.3

Sandığa katılım oranı: %29.6