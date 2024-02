TÜRK DÜNYASI “GÖNÜLLERDE BERABERİZ” ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

ŞAHİN PAŞAZADE’DEN, DERNEK BAŞKANLARINA ÖDÜL

Türk Dünyasında Birlik ve Beraberliği temsilen bu yıl 8.si düzenlenen "Gönüllerde Beraberiz” etkinliğine iş dünyası, siyaset ve sanat camiasından yoğun bir katılım oldu. PS Lounge Restoran zincirleri sahibi ve iş insanı Şahin Paşazade, dernek başkanlarına verdikleri destekten dolayı ödüllerini takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde Swiss Hotel Bosphorus'ta Türk Dünyasında Birlik ve Beraberliği temsilen bu yıl 8.si düzenlenen "Gönüllerde Beraberiz” etkinliğine iş, sanat, akademi ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, kamu kurumları ve dernekleri yararına yapılmış olup dernek başkanları, siyasetçiler ve iş dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

PS Lounge Restoran zincirleri sahibi ve iş insanı Şahin Paşazade, etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına vurgu yaparak önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü ilişkisine değinen Şahin Paşazade, bu iki kardeş ülkenin iş birliğini ve dayanışmayı her zaman desteklediğini belirtti.

TAKINTILI HAYRANIM YÜZÜNDEN KORUMA İLE GEZİYORUM

Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken yakın dostlar kahkahalarıyla AVM turu yaptı. Geçtiğimiz günlerde bir fenomenin para karşılığında telefon numarasını hayranına sattığını ve bu durum karşısında şikayette bulunan Cemal Can, “İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Gelen mesaja numaramı kimden aldığını da sordum ama yanıt alamadım. Ağlanacak halime gülüyorum çok değişik bir durum” dedi. Danla Bilic ise son günlerde korumalarla gezmesiyle ilgili, “Takıntılı bir hayranım var. Uzaklaştırma kararı da aldırdım ama tedirgin olduğum için bir süre böyle takılacağım” dedi.

Efsane filminden efsane gala

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin galası yapıldı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı merakla beklenen Efsane filmi 3 bin kişilik katılımla Zorlu PSM’de yapıldı. Her salonda bol bol kahkahaların duyulduğu Efsane filmine ilgi büyük oldu.

Ailece tatil keyfi!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden başarılı iş insanı Şebnem Demir, Mersin de yeni şube anlaşması sonrası, ailesine zaman ayırarak soluğu Abant’ta aldı. Ara tatilde yeğeni Ali Keremle küçük filozoflar kampının Abant Masal Diyarında masalsı günler yaşayan Demir, alfa kuşağı çocuklarımızın teknolojik aletlerden kurtulup gerçek anlamda çocukluklarımı yaşamak için bu tarz kamplara ve etlinliklere ihtiyaç var. Biz 3 gün boyunca bu kampta kah güldük, kah eğlendik, kah hopladı, kah zıpladık ama telefon ve bilgisayarlarımızdan uzak durduk. Asıl önemli olan bu. Çocuklar mutlu biz en mutlu dedi.

Songül Alcı, “Güzel Bir Gün” ile yeniden ekranlarda…

Başarılı ve güzel Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, televizyonculuk kariyerine yeni bir proje daha ekledi. Sağlıktan estetiğe, beslenmeden ilişkilere pek çok alanda uzman konuğu ağırlayan Songül Alcı, Perşembe Günleri Beyaz Tv’de “Güzel Bir Gün” programıyla izleyici ile buluşuyor.

Türkiye’de 20 yılı aşkın zamandır saç ekimi, medikal danışmanlık ve sağlık turizmi alanlarında hizmet veren Trawellmed Sağlık Turizmi ve Songül Alcı Saç Ekim Kliniği Yöneticisi ve Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, tecrübesini televizyonculuk alanında da sunmaya devam ediyor. 2022 yılında ATV Avrupa kanalında sunduğu sağlık programı ile beğeni kazanan Alcı, Beyaz Tv’de Perşembe günleri ekrana gelen “Güzel Bir Gün” programının sunuculuğunu üslendi.

YAPAY ZEKA EDEBİYATA GİRİŞ YAPTI!

Yapay zeka içeren projeleri ve sanatına yansıttığı yenilikler ile son dönemde en çok konuşulan isimlerden olan Beyza Doğuç, kurgusunu ve evrenini kendi yarattığı, ana karakterlerinden birini ise yapay zekanın yönlendirdiği bir kitap yazdı.

Beyza Doğuç'un "KODA" adını verdiği ilk kitabı 25 Ocak Perşembe günü "İthaki Yayınları" etiketiyle okuyucunun beğenisine sundu.

Doğuç, hikayede yer alan ana karakterlerden birini tamamen yapay zekaya yazdırdı. Teknolojinin ve edebiyatın bu birlikteliğinin eleştirmenler tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.

KUTULAR OYUNU ŞUBAT AYINDA DA TEMSİLLERİNE SON SÜRAT DEVAM EDİYOR!

Başrollerini Burcu Görek, Dilara Gül ve Ekrem Can Arslandağ'ın paylaştığı "Kutular" oyunu Şubat ayında da temsillerine son sürat devam ediyor.

Başarılı ekip Şubat ayı boyunca İstanbul'un farklı noktalarında seyircisiyle buluşacak.

Balım Kar ve Semih Değirmenci'nin yönetmenliğini üstlendiği oyun seyircileri bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

TİYATROKARE’NİN ÖDÜLLÜ OYUNLARI ŞUBAT AYINDA DA SAHNEDE!

KAPALI GİŞE OYUNU ‘AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR’ÜN ŞUBAT AYI PROGRAMI

KAHKAHALARLA GÜLERKEN BİR ANDA GÖZYAŞLARINIZI TUTAMAYACAKSINIZ.

4 Şubat Pazar 20:30 İstanbul Trump Towers

7 Şubat Çarşamba 20:30 Mall Of MOİ Sahne

15 Şubat Perşembe 20:30 İstanbul Beylikdüzü Kültür Merkezi

19 Şubat Pazartesi 20:30 İstanbul Avcılar Kültür Merkezi

İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor. 11 yıl sonra bu oyunla tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Usta oyuncu Serezli ye ise Aziz Sarvan eşlik ediyor.

Korsan yayınlara büyük cezalar yolda!

Son dönemde artan korsan yayınlar ile ilgili 3 Bakanlık harekete geçip korsan yayınının önüne geçmeye hazırlanıyor. Korsan yayınlardan dolayı devletin yıllık ortalama 5 milyar dolar vergi kaybı olurken, korsan yayın yapan siteler ise çevrimiçi kumar sitelerinin reklamlarını yaparak yüksek gelirler elde ediyor ve bu sitelerden korsan yayın izleyen tüm bireyleri kumar oynamaya teşvik ediyor. Başta IPTV olmak üzere korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hemde hapis cezası verileceği ortaya çıktı. Korsan yayın izleyen kişilere ilk başta 15 bin lira ceza kesilirken bu rakamın 1 milyon liraya kadar çıkabileceği iletildi. Korsan yayınlara izin verenlere ise büyük para cezalarının yanında hapis cezasınında alacağı bir önerge hazırlandığı öğrenildi.

Podyumu salladı...

Ünlü manken Binnur Gülbey Fidan, uzun bir aradan sonra Osmanlı tarihi araştırmacısı Sabiha Alakuş'un Şişli Ramada Oteli’nde geçtiğimiz gün düzenlediği defilede podyuma çıkarak göz kamaştırdı.

2000 Best Model Turkey 2'ncisi,

2005 Miss Model of Turkey 1'ncisi, 2005 Miss Model Of The World 6'ncsı olan güzel manken Hürrem Sultan'a benzerliği ile dikkat çekiyor.