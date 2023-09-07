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Medvedev, rakibini 6-4, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Tek erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev , çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaştı.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı. 1 saat 13 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, kadınlarda son 4 tenisçi arasına kaldı.

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