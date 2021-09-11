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1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
11 Eylül 2021 Cumartesi 14:57
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1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

ANKARA, (DHA)

Vaka sayısı en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 28 Ağustos-3 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi. 

DHA

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