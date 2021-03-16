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2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması bekleniyor

ANTALYA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, evde daha fazla zamanın geçirildiği pandemi döneminde bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik ürünlerin kullanımına bağlı olarak göz bozukluklarının arttığını anlattı. Doç. Dr. Çoban, “Bu dönemde toplumun yüzde 30-35'inde, özellikle bilgisayar kullanımına bağlı miyopi geliştiğini bilmekteyiz. Bilişim aletlerinin kullanılmasıyla 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınında miyopi olacağı öngörülmektedir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 09:56
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2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması bekleniyor

Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüs salgınıyla birlikte alışkanlıkların değiştiğini, pandemi dönemini evde geçirenlerin bilgisayar, tablet, televizyon ve telefon gibi teknolojik aletlerle iç içe olduğunu belirterek, bunların dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu söyledi. Yetişkinlerin evde çalışma süresi ve öğrencilerin evde eğitim görmeleri nedeniyle özellikle tablet ve bilgisayar kullanımının arttığını belirten Doç. Dr. Çoban, çok yakın odaklı bakılması nedeniyle uzağı görme bozukluğu olarak adlandırılan miyopinin arttığını kaydetti. Son 1 yıl içerisinde toplumun yüzde 30 ile 35'inin bilgisayara bağlı görme bozukluğunun geliştiğini açıklayan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, buna bağlı olarak 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınının miyopi olacağının öngörüldüğünü aktardı.

‘GÖZLER YAKINI GÖRMEK İÇİN ÇOK EFOR HACAR’

Doç. Dr. Çoban, normalde gözün uzak odaklı olduğunu anlattı. İnsanın uzağı gayet iyi görebildiğini belirten Doç. Dr. Çoban, “Yakın görme için ise gözlerimiz farklı bir efor harcar. Sürekli yakından baktığımızda ise gözümüz yakına odaklanmaya çalışarak miyop dediğimiz olayı ortaya çıkarır. Bu da uzak görme bozuklukları olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

‘GÖRME BOZUKLUĞU DIŞINDA GÖZDE KAYMA MEYDANA GELİYOR’

Pandemi nedeniyle teknolojik ürünlerin çok sık kullanıldığına değinen Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, bunun sonucunda göz bozukluklarının arttığını aktardı. Doç. Dr. Çoban, “Pandemiden sonra son bir yıl içerisinde miyopi oranında artış görüldü. Miyopiye bağlı gözlerde kayma da gözlemledik. Sürekli yakına bakmak özellikle çocukların gözlerinde bozukluklara, şaşılıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle aralıklı çalışmaya dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDE MİYOPİ ARTTI’

Çocukların 8 saat eğitimlerini bilgisayardan gördüğünü hatırlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, “Dışarıya çok çıkmadıkları için tablet, telefon gibi ürünlerle oynuyorlar. Onlardan istediğimiz şey ise yarım saatlik ya da 1 saatlik çalışmanın ardından açık havada 5 dakika uzağa bakacakları bir ortamda bulunmaları. Özellikle boş vakitlerini açık ve geniş ortamlarda geçirmelerini istiyoruz" dedi.

AÇIK HAVADA UZAĞA BAKMA TEDAVİSİ

Göz sağlığı için açık havada vakit geçirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Çoban, “Gün ışığının miyopiyi ve göz bozukluklarını engelleyen koruyucu etkisi vardır. Eğer dar alanda değilseniz gözünüzü 20 metre uzağa odaklamanızı sağlar, yakından bizi uzaklaştırır ve göz kaslarımızın rahatlamasını sağlar. Miyopinin gelişmesini de engeller, özellikle miyopinin tedavisinde bunu önermekteyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göz HastalıklarıDoç. Dr. Deniz Turgut ÇobanAntalyaMiyopGöz
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