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"60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor"

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:14
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"60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor"

ANKARA -  Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs ile mücadelede toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi. İlhan, "Buna ne zaman ulaşılır; ben Ramazan Bayramı sonrasında iyi bir düzeye geleceğimiz kanısındayım" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşı çalışmalarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de 1 milyon 400 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşılandığını belirterek, "Biliyorsunuz aşılamada bir öncelik sıralamamız var. Önce sağlık çalışanları, ardından 65 yaş üstü bireylerimiz, şu anda 80 yaş civarındaki büyüklerimiz aşılanıyor. Bunun da nedeni açıkçası kalabalığa mahal vermemek. Önce büyüklerimiz evde aşılandılar, 90 üzeri ve 85 yaş üzeri olanlar. Özellikle 90 yaş üzeri ve 85 yaş üzeri bireylerimizin aşıları evlerde yapıldı. Hatta, bu gruptaki vatandaşlarımızın birlikte yaşadığı eşi, çocuğu, yeğeni gibi kişiler varsa ve 65 yaş üzeriyse onların da aşılaması evlerde gerçekleştirildi. Bu iyi bir uygulama, kişiler iki kez çıkmasınlar diye böyle yapıldı. Halihazırda 80 yaş üzeri aşılanıyor, hafta sonundan sonra da daha aşağı yaşa gidecektir" dedi.

'YAŞ GRUPLARI GERİLEDİKÇE AŞILAMA UZUN SÜRECEK'

Prof. Dr. İlhan, 90 yaş üzerinin kısa sürede aşılandığını belirterek, "Aşağıya doğru yaş grupları geriledikçe o nüfusta yer alan kişi daha çok olacağı için aşılama daha uzun zaman alacaktır. Sağlık çalışanlarının aşılanması rekor denilecek seviyede, neredeyse 4-5 gün içerisinde tamamlandı, bir hafta diye beklerken. Sağlık çalışanların aşılanmasının daha hızlı gidip, nüfusun biraz daha yavaş gitmesi tabii beklenen bir durum. Bundan sonra da sırayla 50-64 yaş arası bireylerimiz aşılanacak. Bununla beraber Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerde olan kişiler, hizmet önceliği olan kişilerin aşılanması ile sistem devam edecek" diye konuştu.

'RAMAZAN AYRAMI'NDAN SONRA İYİ BİR DÜZEYE GELECEĞİZ'

Prof. Dr. İlhan, toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aslında bu iki grup aşılandığı zaman; 50 yaş ve üzerinde olanlar, sağlık çalışanları, askerlerimiz, polislerimiz, belediye çalışanları, hizmet önceliği bulunanlar aşılandığı zaman bir hayli büyük bir nüfusa erişmiş olacağız. Ayrıca koronavirüsten daha çok hasta olanlar içerisinde de büyük bir grubu aşılayacağımız gibi, toplumla iç içe olan, hizmet sunan pek çok kişiyi de aşılamış olacağız. İlk iki grubu aşılayınca, bir hayli iyi bir noktaya geleceğimiz kanısındayım. Ondan sonra 19-49 yaş arası bireyler var. Aşı sırasını kaçıranlar için de son grup var. Amaç 18 yaş üstü olan tüm bireylerin aşılanması. Biliyorsunuz 18 yaş altı bireylerimiz, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılanmıyor. Onun dışında tüm toplumun aşılanması arzusundayız. Genel olarak baktığımızda en az 60 milyon kişinin toplumsal bağışıklık için aşılanması gerektiğini söylemek mümkün. Buna ne zaman ulaşılır; aşılama hızı ile bunu değerlendirmek gerekiyor, ben Ramazan Bayramı sonrasında iyi bir düzeye geleceğimiz kanısındayım, özellikle ilk iki grubun büyük çoğunluğunun tamamlanması ile."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhanAşılanmaKoronavirüs
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