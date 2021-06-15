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Aşılamada hızlı yol almak için aşı çadırı kuruldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 13:26
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Aşılamada hızlı yol almak için aşı çadırı kuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşılama çalışmaları kapsamında Kaymakamlık hizmet binasının bahçesine kurulan çadırda, Covid-19 aşısı yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Köse, "Aşılanmada daha hızlı olmak için ve toplumun her kesimine ulaşmak için çadırları açtık” dedi.

Körfez ilçesinde Kaymakamlık hizmet binasının bahçesinde vatandaşların Covid-19 aşısı olmaları için çadır kuruldu. Çadıra gelen vatandaşlara koronavirüs aşılarını yaptırdı. Toplumun her kesiminin daha hızlı aşı olması için çadırları açtıklarını söyleyen Körfez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Köse, "Aşılanmada daha hızlı olmak için ve toplumun her kesimine ulaşmak için çadırları açtık. Hafta sonu da dahil burada aşı yapıyoruz. Yeter ki sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yapalım. Covid’de en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Bizlerin tek istediği sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırsınlar" dedi.

AŞI ÖLDÜRMÜYOR KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜYOR"

İlk aşısını yaptırmaya geldiğini belirten Serap Zorlu, "Biliyoruz ki aşı öldürmüyor, koronavirüs öldürüyor. Korkmaya hiç gerek yok ve yaşamak istiyorsak aşı yaptırmalıyız. Devletimizden Allah razı olsun, her yerde aşı var. İnsanlar korkmadan aşılarını yaptırsınlar" diye konuştu.

Herkesin aşıyı yaptırması gerektiğini ifade eden Fatih Karabulut, "İlk aşımı yaptırmaya geldim. Türkiye ya da dünyanın eski haline dönmesi için herkesin bu aşıyı yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hızlı YolAşı çadırıKocaeliAşılama
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