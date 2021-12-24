AYAKLARDAKİ AŞIRI TERLEME TIRNAK MANTARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

DİNÇER KARACALAR





Kış mevsiminde giydiğimiz kalın çoraplar ve kürklü botlar, ayaklarımızın uzun süre havasız ve nemli ortamda kalmasına ve sürenin uzamasıyla da ayaklarda aşırı terlemeye neden oluyor. Aşırı terleyen ayaklar ise bir süre sonra tırnak mantarına zemin hazırlıyor. Ayaklar kaşınıyor, tırnakların rengi değişiyor, koku üretiyor ve deriden ayrılarak dökülmeye başlıyor. Uzm. Deniz Yahcı, özellikle kış mevsiminde mutlaka ayakların hava almasına izin veren ayakkabı ve pamuklu çorapların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

ÇORAPLARI ÜST ÜSTE GİYMEYİN, PEDİKÜR YAPTIRDIĞINIZ YERE DİKKAT EDİN!

Tırnak mantarına zemşn hazırlayan nedenleri ve korunma yöntemlerini anlatan Uzm. Deniz Yahcı: “Tırnaklarımız anatomik olarak bir düzene sahiptir yani 3 katmandan oluşan tırnaklarımızın ilk üst kısmına dorsal, orta kısmın ventral ve son katman olan tırnağımızı tırnak yatağına bağlayan kısmına ise intermedyer olarak tanımlanır. Tırnak plağının en üst kısmı olan dorsal yüz ,mantarlar için besinden yoksun ve kuru bir ortamdır. Fakat orta kısım (ventral) ve en alt kısım (intermedyer) canlı katmanlardır. Tırnaklarımızın üst kısmı travmaya maruz kalmadığı müddetçe mantar ajanları tırnakları enfekte edememektedirler. Tırnak plağı travmaya maruz kaldığında ise oluşan çatlaklar, kırılmalar ve soyulmalar mantar ajanlarına giriş kapısı olarak hizmet verir. Bu boşuklardan giriş yapan mantarlar yumuşak, keratinden zengin ve canlı bölge olan ventral ve intermedyer bölgede yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek ve uygun üreme ortamına ulaşırlar ve tırnağı enfekte etmeye başlarlar” dedi.

Yahcı, hangi durumlarda mantarın tetiklendiğini de anlatarak: “Manikür, pedikür yaptırılan kuaförler, havuz, spor salonu, sauna, hamam gibi ortak kullanım alanları, Hiperhidroz (aşırı terleme), Travma, Diyabetis mellitus (şeker hastalığı), Bağışıklık sistemi zayıflığı, Sedef hastalığı, Aşırı sigara kullanımı, Ayakları havasız bırakan, terleten ayakkabı ve çoraplar, Yanlış tırnak kesimi, Kuru tırnak, Ayakları ıslak ve nemli bırakılması, Aynı ayakkabılar ve çorapları üst üste giyilmesi, Parmakları sıkıştıran dar uçlu yanlış ayakkabı kullanımı tırnak mantarına zemin hazırlar” diye konuştu.

SON YILLARIN FAVORİ TEDAVİ YÖNTEMİ: LAZER

Onikomikoz tedavi süreci emek ve biraz sabır isteyen bir süreç. Oral ilaç kullanımı olmadan iyileşebilen hastaların yanı sıra oral ilaç kullanmadan iyileşemeyen hastalar da var. Her hastada enfeksiyonun türü ve mantarın türüne göre süreç farklılık gösteriyor. Dermatoloji ve Podoloji ile yapılan multidsipliner çalışma sonucu mantar şikayetlerinde başarılı sonuçlar elde ediiyor. Tedavi protokolleriyle ilgili bilgiler de veren Deniz Yahcı: “Tırnak mantarı için

dermatologlar tarafından verilen topikal anti-fungal ilaçların kalın mantarlı tırnaklarda etkisi maalesef çok düşük. Hızlı sonuç alabilmek için oral ilaç kullanımı gerekir. Fakat bu ilaçlar kimi zaman karaciğer enzimlerinde yükselme, baş ağrısı, sindirim sorunları ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkilere sebep olabiliyor. Tırnak mantarı için son yıllardan en çok uygulanan tedavi yöntemi lazer. İlaçların insan vücudunda çok yoğun yan etkilerinin olması ve mantarların bu ilaçlara giderek direnç geliştirmesi başarı oranlarının da düşmesine neden olduğundan lazer tedavisi ön plana çıkmaya başladı” dedi. Lazer tedavisi bakterilerin ölmesini sağlarken aynı zamanda da tırnak yatağının dolaşımını da destekleyerek tırnağın beslenmesine ve daha sağlıklı olmasına da olanak sağlamakta . “Podologlar olarak mantarlı tırnaklarda ilk iş mantarın oluşumunu sağlayan nedenleri ortadan kaldırmaktır” diyen Yahcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Podolojiye ait özel cihazlar ile mantarlı kısımlar küretaj işlemi ile alınarak önerilen anti-fungal ürünler temizlenmiş tırnak yüzeyine sürülerek, uygulanan ilaçların penetrasyonunu ve etkisi artırılır. Düzenli periyodlar ile ayak sağlığı merkezlerinde medikal bakım ve temizliği ile Lazer Tedavisinin kombine yapıldığı hastalarda ortalama 3-9 ay arasında tırnak mantarı problemi çözüme ulaşabilmektedir.”