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Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:18
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Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 

Haber: Aslan Sayım

Azerbaycanın ünlü uzman trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye’de tedavilerine başladı. Oya Ulucan Event tarafından düzenlenen Türkiye Exclusive Ödüllerinde yılın başarılı Uzman Trikolog u seçilen Aytekin Guliyeva ödülünü aldı. Saç ile ilgili sorunlar, saçlarda azalma,saçların dökülmesi veya saç tellerinde gözlenen anormallikler şeklinde karşımıza çıkabilir. Saç dökülmesi genellikle fizyolojiktir. Ancak genetik yapının veya altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabilir. Saç dökülmesiyle başvuran hastada ayrıntılı öykü, fizik muayene, çeşitli laboratuvar tetkikleri ve girişimsel tanı yöntemleri ile saç dökülmesi nedeni belirlenir ve ona göre tedavi planlanır. Genel olarak saç dökülmesi; erkek tipi genetik dökülmeler (Androjenik-Androgenetik alopesi), tepkisel saç dökülmesi (Telogen effluvium), deri hastalığı, saç hastalığı, bağışıklık sistemi hastalığı, enfeksiyonlar, hormonal nedenler, fiziksel veya kimyasal faktörler, doğuştan olan hastalıklar ve tümörlere bağlı gelişebilir. Sebebi belirledikten sonra ise ona göre tedavi planlanmalıdır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi saç hastalıklarında da doğru tanıya ulaşmak için hastanın hikayesi, muayenesi ve kan testleri en önemli yöntemlerdir.Tedavi yöntəmlərimiz bunlar; Oral tedavi yöntemi,Saçlı dəri mezoterapisi,PRP tedavisi,Topikal tedaviler.

Saç hastalıklarının muayene ve tedavisini yapıyoruz.

1.Androgenetik alopesi (AGA)

2.Tellogen effluvium,

3.Alopesi areata,

4.Saç şaftı (kıl şaftı)  hastalıkları ve yapısal saç bozuklukları.

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Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiyeye Geliyor
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