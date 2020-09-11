Bağışıklığınızı güçlendirip, gençliğini elinizde tutmak Celergen ile mümkün! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şov dünyasının şöhretleri, iş dünyasının önde gelenleri, ünlüler yaşlanma işleminin yavaşlatılabilir olduğunu dünyaya göstermiştir. Yaşlanmazmış gibi dururlar, hep yaşlarından daha genç gösterirler. Gerçek yaşlarından farklı olarak onlardan gençlik ve enerji fışkırır.

Bu kişiler, sıklıkla Avrupa’daki, özellikle İsviçre ve Almanya’daki ünlü gençleştirici kliniklere gitmeleridir. Bu klinikler, canlanma, yenilenme ve özellikle bilimsel hücre onarımına yardımcı tekniğini kullanarak gençleştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Enjeksiyon yoluyla uygulanan bu teknikler, uygulanan kişilere genç görünüm, aktif bir yaşam tarzı ve hiç tükenmeyen bir dayanıklılık, enerji kazandırmıştır.

Enjeksiyon zorluğunu ve insanları rahatsız edici şeklini gören İsviçreli ve Avrupalı bilim adamları özel geliştirdikleri sistemle bu ürünü kapsül şekline getirmişlerdir. Celergen kapsül şeklinde midede çözünmeyen, bağırsakta çözünerek aktif maddenin bozulmadan kan yoluyla hücrelere gitmesini kolaylaştıran bir üründür.

Celergen içerisinde bulunan aktif maddeler ile vücudun immunsistemini kuvvetlendiren güçlü bir antioxidandır. Düzenli kullanan insanlar kendilerini bu pandemi döneminde daha güçlü ve enerjik hissetmektedirler.