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Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
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Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.20 itibari ile uygulanan aşı miktarı 33 milyon 826 bin 959'a ulaştı. Bu kapsamda, 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 117 bin 162, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 709 bin 797 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını açıkladı. Bakan Koca, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AşıRandevuSağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19
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