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Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de oldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Aralık 2021 Pazar 16:58
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Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de

ANKARA, (DHA)


 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Vaka sayısı en çok artan iller ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu. Bu illerde vaka oranları Osmaniye 600,85, Adana 416,65, Mersin 345,74, Hatay 347,55, Kırklareli 379,83, Çanakkale 380,21, Eskişehir 311,53, Burdur 232,88, Bilecik 380,40 ve Edirne'de 212,13 olarak kayıtlara geçti.

DHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin KocaVaka ArtışıOsmaniyeAdanaMersinYeni Çağrı
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