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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek sayıda hasta olacak

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantına bağlı yeni dalga yaşandığını belirtip, “Türkiye'de vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Salgının başından beri hiç görmediğimiz günlük vaka sayılarına ulaştık. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:32
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek sayıda hasta olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantının hakim olmasıyla 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, “Dünyada 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksekliklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor. Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Ülkelerde 'Omicron'un hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek? Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" diye konuştu. 

Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Zaten çevrenize, çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. 'Omicron' çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüOmicronKoronavirüs
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