BioNTech üzerine Turkovac çalışması başladı

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nde, hastadaki antikor değişiminin gözlemleneceği 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışması başladı. Başhekim Doç. Dr. İhsan Ateş, "Toplamda 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçen hafta Kabine Toplantısı'nın ardından "Dünyada ilk olacak" diyerek duyurduğu, 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Hastadaki antikor değişiminin gözlemleneceği çalışma öncesi Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, açıklama yaptı. Doç. Dr. Ateş, "Bugünkü çalışmamız; geçen hafta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın duyurusunu yaptığı, 2 doz BioNTech sonrası 90 gün geçen gönüllülerde Turkovac hatırlatma dozunu yapacağımız 'Faz-2b' bir çalışma. Bu çalışmamızda 2 doz BioNTech aşını yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçen gönüllülerimize hatırlatma dozu olarak Turkovac yapıyoruz" dedi.



ANKARA, İSTANBUL, İZMİR'DE 5 MERKEZDE



Ateş, çalışmanın 5 merkezde yapılacağını belirterek, "Bu merkezler; Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul'dan 3 merkez, toplamda da 5 merkezde bu çalışmamız yapılacak. Çalışma, gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma'da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama bu çalışmanın daha kısa süre içinde biteceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.



'GEBELERDE AŞILANMA ÇALIŞMAMIZA BAŞLAYACAĞIZ'



Doç. Dr. Ateş, ayrıca çalışmanın önümüzdeki haftalarda gençler ve gebelerde de başlayacağını söyleyerek, "Buradaki çalışma için bugün gönüllülerimizi bekliyoruz. Turkovac ile ilgili olarak çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bu hafta sonuna doğru ergenlerde Turkovac çalışmamız başlayacak. Bu primer doz çalışması olacak. Müteakiben önümüzdeki haftada da gebelerde Turkovac aşılanma çalışmamıza başlamış olacağız" ifadesini kullandı.



Açıklamanın ardından, çalışma kapsamında 2 doz BioNTech sonrası 90 gün geçen gönüllülere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı uygulanmasına başlandı.