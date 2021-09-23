Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1407.46
ALTIN
491.58
DOLAR
8.6689
STERLİN
11.8453
EURO
10.1685
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...

Çocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Uzman Klinik Psikolog Ceyda Terlemez çocuğunuzun odaklanmasını nasıl sağlanabileceğini anlattı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2021 Perşembe 09:40
0 Okunma
Çocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çocukların okulda dersteysen ya da evde de ders çalışırken belli bir zaman diliminden sonra sıkıldıklarını gözlemleyebiliriz. Bu dikkat dağılımı sadece ders dilimlerinde değil aynı zamanda oyun oynarken de odaklanmaları kısa sürede dağılabilir. Böyle olduğu zamanlarda çocukların üstüne giderek zorlamak yerine onlara biraz müsaade tanımak daha iyi olacaktır. Genel olarak odaklanma süresi 40 dakikadır. Yalnız bu yapılan işe bağlı olarakta değişkenlik gösterebilir. Tabi sadece işe bağlı olmayıp, çocuğun yaşına da bağlıdır. Mesela, 5-6 yaş aralığında olan bir çocuktan uzun süreli odaklanmasını beklemem yanlıştır. Çünkü ortalama dikkatini odaklama 15 dakikadır. Etrafında dikkatini dağıtabilecek materyallerin bulunması sonucu dikkatini daha zor toparlayacaktır. Yaş ortalamaları arttıkça süre daha da artacaktır. Mola süreleri de dikkatlerini toplama da etken olacaktır. Yaptıkları işten sonra ortalama 5-15 dakikalık molalar verilmesi çocuğunuz açısından daha sağlıklı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise verilen mola sürecinde çocuğunuzun o ortamı terk ettiğinden emin olmalısınız. Bu süreçte tekrar çalışamaya odaklanıldığında daha sağlıklı odaklanıldığında göreceksiniz. 

Çocuğunuzun odaklanma sürecini arttırmak sizin de onunla birlikte yapılan aktiviteye dahil olmanız ile desteklenecektir. Ebeveyninde dahil olması çocuğunuzun önemli bir iş yaptığını hissetmesine neden olur. Çocuğunuzla yapacağınız en küçük aktivite bile onlara gelecektir. Çünkü ebeveynleriyle vakit geçirmeye ihtiyaçları vardır.

Çocuğunuzun neyi dikkatini dağıtmasına sebep olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Bu süreçte çocuğunuzu iyi gözlemlemeli ve tanımalısınız. Örneğin; çocuğunuzun açıklığında dikkati dağılabilir ve siz bunu bilirseniz eğer çocuğunuz çalışmaya başlamadan önce ona atıştırmadık bir şeyler hazırlayabilirsiniz.

Çocuğunuza sürekli olarak odaklanmasını söylemek yerine, kendisine daha izole bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Uzman Klinik Psikolog Ceyda TerlemezÇocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
Uzmanı uyardı: Uzun süreli ve yüksek miktarda florür kullanımına dikkat
Uzmanı uyardı: Uzun süreli ve yüksek miktarda florür kullanımına dikkat
'Kilis'te koronavirüsten hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız'
'Kilis'te koronavirüsten hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans