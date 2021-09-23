Çocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çocukların okulda dersteysen ya da evde de ders çalışırken belli bir zaman diliminden sonra sıkıldıklarını gözlemleyebiliriz. Bu dikkat dağılımı sadece ders dilimlerinde değil aynı zamanda oyun oynarken de odaklanmaları kısa sürede dağılabilir. Böyle olduğu zamanlarda çocukların üstüne giderek zorlamak yerine onlara biraz müsaade tanımak daha iyi olacaktır. Genel olarak odaklanma süresi 40 dakikadır. Yalnız bu yapılan işe bağlı olarakta değişkenlik gösterebilir. Tabi sadece işe bağlı olmayıp, çocuğun yaşına da bağlıdır. Mesela, 5-6 yaş aralığında olan bir çocuktan uzun süreli odaklanmasını beklemem yanlıştır. Çünkü ortalama dikkatini odaklama 15 dakikadır. Etrafında dikkatini dağıtabilecek materyallerin bulunması sonucu dikkatini daha zor toparlayacaktır. Yaş ortalamaları arttıkça süre daha da artacaktır. Mola süreleri de dikkatlerini toplama da etken olacaktır. Yaptıkları işten sonra ortalama 5-15 dakikalık molalar verilmesi çocuğunuz açısından daha sağlıklı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise verilen mola sürecinde çocuğunuzun o ortamı terk ettiğinden emin olmalısınız. Bu süreçte tekrar çalışamaya odaklanıldığında daha sağlıklı odaklanıldığında göreceksiniz.

Çocuğunuzun odaklanma sürecini arttırmak sizin de onunla birlikte yapılan aktiviteye dahil olmanız ile desteklenecektir. Ebeveyninde dahil olması çocuğunuzun önemli bir iş yaptığını hissetmesine neden olur. Çocuğunuzla yapacağınız en küçük aktivite bile onlara gelecektir. Çünkü ebeveynleriyle vakit geçirmeye ihtiyaçları vardır.

Çocuğunuzun neyi dikkatini dağıtmasına sebep olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Bu süreçte çocuğunuzu iyi gözlemlemeli ve tanımalısınız. Örneğin; çocuğunuzun açıklığında dikkati dağılabilir ve siz bunu bilirseniz eğer çocuğunuz çalışmaya başlamadan önce ona atıştırmadık bir şeyler hazırlayabilirsiniz.

Çocuğunuza sürekli olarak odaklanmasını söylemek yerine, kendisine daha izole bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz.