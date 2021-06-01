Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1432
ALTIN
520.362
DOLAR
8.5160
STERLİN
12.0597
EURO
10.4198
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
11 sözleşmeli personel alacak
11 sözleşmeli personel alacak
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı

ESKİ EŞ SENDROMU

Uzman Klinik Psikolog CEYDA TERLEMEZ eski eş sendromunu ve neler yapılabileceğini anlattı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Haziran 2021 Salı 18:09
0 Okunma
ESKİ EŞ SENDROMU

HABER: DİNÇER KARACALAR


Boşanan çiftlerin birinden ya da ikisinin birden birbirinden kopamama durumudur. Birey, eski eşi tarafından kontrol edildiğini hissetmesi, eski eşine hala bir duygu besliyor ise ya da onu tekrar kazanmak için çaba sarf ediyor ise ve boşanmaktan pişman olduğunu düşünüyor ise duygusal olarak boşanma zor hale gelmektedir.

Peki bu durumları yenmek için ne yapılabilir?

Eski eşinizle yeni kurduğunuz düzen dışında bir kişi olarak ilişki kurmalısınız.

Size bağlı ve sorumlu gibi davranmasına müsaade etmeyin.

Eski eşinizle yeni kurduğunuz ilişkinin duygusal olarak etkisinde kalmayın.

Eski eşinizden ayrı olarak mutlu yaşayabileceğinizin farkına varın ve bunun için mutlu yaşam becerilerini öğrenmelisiniz.

Kendi bilginize, kararlarınıza ve gücünüze güvenmelisiniz.

Yalnız olabileceğinizin bilincinde olmalısınız ve bundan zevk almaya bakmalısınız.

Çocuğunuz var ise onlar hakkında konuşurken kendi bireysel sınırlarınızı çizmelisiniz.

Sosyal ve bireysel gereksinimlerinizin farkında olun ve bunun için yeni ilişki kurmak için açık olmalısınız.

Eski eşiniz ile ilgili gelecek bilgi akışına müsaade etmemelisiniz.

Yeni düzeniniz ile ilgili eski eşinizle ilişkinizi tanımlayın ve hayatınız ile ilgili sınır koymalısınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 01.06.2021 23:13
Anahtar Kelimeler:
Uzman KlinikPsikologCeyda Terlemez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Eylülde normal hayata dönülmesini hedefliyoruz
Bakan Koca: Eylülde normal hayata dönülmesini hedefliyoruz
Covid-19 aşılarına 81 ilde takip
Covid-19 aşılarına 81 ilde takip
Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşürüyor
Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans